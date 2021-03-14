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فن

أخبار الفن| موديل إعلان محمد رمضان يكشف كواليس صادمة عن الانفجار.. تعافي غادة عادل من كورونا

الأحد 14/مارس/2021 - 07:03 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها.

أتعرض لتهديدات.. موديل إعلان محمد رمضان يكشف كواليس صادمة عن الانفجار

كشف الموديل يوسف عمر، كواليس إصابته خلال تصوير اعلان للفنان محمد رمضان.


النمر أول مابيظهر يخض .. محمد إمام يروج لمسلسله الجديد

نشر الفنان محمد إمام، صورة من كواليس مسلسله الجديد النمر المقرر عرضه في رمضان المقبل عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

عبد الباسط حمودة: أحمد عدوية أسطورة الغناء الشعبي

قال عبد الباسط حمودة، المطرب الشعبي، إنه لم يتعلم القراءة والكتابة لكنه تعلم من الحياة والزمن واجتهد وكافح طوال مشواره الفني.

غاده عادل تعلن عبر صدى البلد تعافيها من فيروس كورونا

أعلنت النجمة غادة عادل في تصريح لـ صدي البلد تعافيها من فيروس كورونا.د

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روج طارق الإبيارى لمسلسله الجديد بنشر صورة عبر حسابه الرسمى على إنستجرام.

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