قمة الدوري الإنجليزي.. أرسنال يسعى لتحسين مركزه أمام توتنهام

يستضيف فريق ارسنال منافسه توتنهام اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساء علي ملعب الامارات "معقل الجانرز" ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدورى الانجليزي الممتاز "البريميرليج" .





ويدخل فريق ارسنال المباراة بطموح عالية بعد الفوز بثلاثية امام اولمبياكوس في الدورى الاوروبي علي امل تحسين المركز الكارثي للفريق في الدورى المحلى .





بينما يحاول فريق توتنهام بقايدة مورينيو الدخول في المنافسه علي المربع الذهبي في الدورى الانجليزي









ويحتل فريق ارسنال المركز العاشر في جدول ترتيب الدورى الانجليزي الممتاز برصيد 38 نقطة بينما جاء توتنهام في المركز السابع برصيد 45 نقطة.