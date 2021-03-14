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رياضة

تشكيل أرسنال وتوتنهام المتوقع في قمة الدوري الإنجليزي

الأحد 14/مارس/2021 - 05:35 ص
ارسنال
ارسنال
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عبدالله هشام
يستضيف فريق ارسنال منافسه توتنهام اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساء علي ملعب الامارات "معقل الجانرز" ضمن منافسات  الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدورى الانجليزي الممتاز "البريميرليج" . 

ويدخل فريق ارسنال الممباراة بطموحات عالية بعد الفوز بثلاثية امام اولمبياكوس في الدورى الاوروبي علي امل تحسين المركز الكارثي للفريق في الدورى المحلى . 

بينما يحاول فريق توتنهام بقايدة مورينيو الدخول في المنافسه علي المربع الذهبي في الدورى الانجليزي 


ويحتل فريق ارسنال المركز العاشر في جدول ترتيب الدورى الانجليزي الممتاز برصيد 38 نقطة بينما جاء توتنهام في المركز السابع برصيد 45 نقطة 

وجاء تشكيل أرسنال المتوقع كالتالي.

حراسة المرمي: لينو 

الدفاع: بيليرين- دافيد لويز- غابرييلى- تيرني

الوسط: بارتي - شاكا - ساكا - اوديغارد - ويليان 

الهجوم: اوباميانج 

بينما من المتوقع أن يدخل توتنهام بتشكيل مكون من

حراسة المرمي: لوريس 

الدفاع: ريجيليون - ألدروايريلد - سانشيز - دوهيرتي 

الوسط: هويبرغ - وينكس - مورا

الهجوم: هاري كين - سون - جارث بيل
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