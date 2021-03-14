محلل سياسي: بيان مجموعة الـ31 لم يصدر من مجلس حقوق الإنسان

قال المحلل السياسي جمال عبد الجواد، تعليقا على بيان مجموعة 31 حول حقوق الإنسان في مصر، إن هذا البيان لم يصدر عن مجلس حقوق الإنسان وإنما استغلت مجموعة مايسمى 31 دولة الاجتماعات الدورية لتكون منصة تعلن فيه هذا الموقف ومن ثم ليس له أي صلة بالمجلس وهذا أحد أهم أسباب استياء مصر من هذا التصرف لأنه خارج القواعد والقانون والأعراف.





وتابع في مداخلة عبر تطبيق "زووم" عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" قائلًا: "هناك آلية دولية متفق عليها لتداول أمور حقوق الإنسان وهذا ما انتهكته هذه المجموعة حيث أصدرت بيانًا دون أن يخضع للمراجعات الدولية وتعاملت بنوع من التعالي مع الدول الأخرى.



