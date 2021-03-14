اتحاد نقابات المهن الطبية: نرفض التدخل في الشأن الداخلي للدولة المصرية

أدان اتحاد نقابات المهن الطبية البيان الصادر من سفيرة فنلندا للأمم المتحدة بالجلسة رقم ٤٦.





وأكد اتحاد نقابات المهن الطبية أن دور مصر المحوري في المنطقة الذي أدى إلى الاستقرار والتصدي للإرهاب الداخلي والخارجي كما ساهم في دعم الدول المجاورة بالمنطقة والعمل علي استقرارها متسقة مع مبادئنا وقيمنا المجتمعية والدينية.



