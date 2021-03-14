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أخبار البلد

اتحاد نقابات المهن الطبية: نرفض التدخل في الشأن الداخلي للدولة المصرية

الأحد 14/مارس/2021 - 04:32 ص
اتحاد نقابات المهن
اتحاد نقابات المهن الطبية
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محمد شحتة
أدان اتحاد نقابات المهن الطبية البيان الصادر من سفيرة فنلندا للأمم المتحدة بالجلسة رقم ٤٦.

وأكد اتحاد نقابات المهن الطبية أن دور مصر المحوري في المنطقة الذي أدى إلى الاستقرار والتصدي للإرهاب الداخلي والخارجي كما ساهم في دعم الدول المجاورة بالمنطقة والعمل علي استقرارها متسقة مع مبادئنا وقيمنا المجتمعية والدينية.

كما أن القانون المصري يضمن للجميع العدالة في المحاكمات في جميع درجات التقاضي، وفي كل الاحوال نحن نرفض التدخل في الشأن الداخلي للدولة المصرية، ونؤكد على وحدة الشعب المصري وندعم سلامنا ووحدتنا وحفاظ أجهزة الدولة على سلامة أمن مصر القومي.
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