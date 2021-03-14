بعثة الترجي التونسي تصل القاهرة اليوم استعدادا للزمالك

تصل بعثة فريق الترجي التونسي إلى القاهرة اليوم الأحد في تمام السادسة مساء، استعدادا لمواجهة فريق الزمالك، في الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





ويحتل الزمالك المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطتين، بعد مولودية الجزائر، صاحب الـ5 نقاط بينما يحتل الترجي مقدمة المجموعة برصيد سبع نقاط، ويأتي فريق تونجيت في المؤخرة بنقطة واحدة.





وأبلغت إدارة الترجي مسئولي الزمالك بحضورهم على متن طائرة خاصة لخوض اللقاء، ومن المقرر أن يخوض الفريق التونسي مرانه الأساسي على ملعب ستاد القاهرة غدا الإثنين في تمام التاسعة مساء في نفس توقيت المباراة.



