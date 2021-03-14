تحالف الأحزاب المصرية: بيان مجلس حقوق الإنسان ضد مصر يعبر عن أهداف مسيسة

أصدر تحالف الأحزاب المصرية، الذى يضم عددا من الأحزاب السياسية، بيانا شديد اللهجة، أعلن فيه رفضه التام شكلا وموضوعا للبيان الصادر عن بعض الدول بشأن حقوق الإنسان بمصر والذى يعبر عن أهداف مسيسة ومنهج غير متوازن، واستقبله شعب مصر بالاستياء والرفض.





وأكد رؤساء أحزاب التحالف أ ن مصر دولة عريقة وصاحبة حضارة وتاريخ ولا تنتظر دروسا من أحد، خاصة فى ملف حقوق الإنسان الذى يحظى برعاية من القيادة السياسية ومجلس النواب والشيوخ والمجلس القومى لحقوق الإنسان، فكان من الأولى بمجلس حقوق الإنسان أن يستقي معلوماته وبياناته من مصادر رسمية، ولم ينظر إلى الجهود المبذولة من القيادة السياسية المصرية والأجهزة من أجل الاستقرار على المستوى الداخلى والإقليمى.





وأوضح رؤساء أحزاب التحالف أن هذا البيان المشبوه مكتوب لأغراض غير واضحه بل وتحمل فى طياتها مغالطات كثيره للواقع المصرى

ولم ينظر المجلس الى العديد من جرائم الإرهاب والعنف والتى أدت إلى استشهاد وإصابة ما يزيد على ٥ آلاف شهيد وجريح من رجال الجيش والشرطة والمدنيين من المسلمين والمسيحيين.





وأشاروا إلى أن الموقعين على هذا البيان لا يدركون حجم الخطر الذى تتعرض له الدولة المصرية وشعبها وتناسوا كلمات بعض قادة دول فرنسا وبريطانيا والنمسا وامريكا عندما اعلنوا بوضوح أمام موجة الإرهاب التى تعرضت له هذه الدول بصريح العبارة أن وقت الخطر لا أحد يسألني عن حقوق الإنسان وان الحق فى الحياة يعلو على أى حق آخر.





وطالب رؤساء الاحزاب الدول الموقعة على البيان بمراجعه حقوق الإنسان بدولهم وما يحدث من انتهاكات للإنسان والطفل والمرأة بتلك الدول.



