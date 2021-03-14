وفاة الفنان التشكيلي فاروق الرزاز متأثرا بـ فيروس كورونا

أعلن الفنان التشكيلي محمد الصبان عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وفاة الفنان التشكيلي فاروق الرزاز بسبب اصابته بفيروس كورونا.





وكتب معلقا :" لعنة الله علي كورونا، توفي إلى رحمة الله الفنان الكبير والصديق المحترم الاستاذ فاروق الرزاز، عضو نقابة الفنانين التشكيليين واتيليه القاهرة ومسئول الانشطة بالجامعة الالمانية".





وشارك فاروق الرزاز، في العديد من المعارض الخاصة منها معرض بنقابة الفنانين التشكيليين بدار الاوبرا المصرية عامر 1998، كما قدم معرض فنيا بمجمع الفنون عام 1997.





كما شارك فاروق الرزاز، بالعديد من المعارض الجماعية المحلية، ومنها معرض ألوان الأتيليه (السابع والخمسين) بأتيليه القاهرة سبتمبر 2009، وصالون الأتيليه (التاسع والخمسين) بأتيليه القاهرة سبتمبر 2010، وشارك فى العديد من المعارض بالمملكة العربية السعودية ومنها معرض بمناسبة افتتاح مركز الملك عام 1990.



