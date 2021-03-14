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رياضة

عمرو وردة في مهمة جديدة مع باوك امام باناثينايكوس بـ الدوري اليوناني

الأحد 14/مارس/2021 - 07:33 ص
عمرو وردة
عمرو وردة
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عبدالله هشام
يحل فريق باوك اليوناني المحترف ضمن صفوفه المصري عمرو وردة، ضيفًا علي منافسه باناثينايكوس، اليوم في تمام الساعة السابعة مساء ، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري اليوناني الممتاز . 
 
ويسعي باوك لتعويض الخسارة الماضية امام استيراس بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدوري اليوناني

وشارك عمرو وردة في المباراة السابقة في الدقيقة 83 كبديل . 

ويحتل باوك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري اليوناني برصيد 47 نقطة،بينما جاء فريق باناثينايكوس في المركز السادس برصيد 42 نقطة.
 
ويقدم وردة أداء قوي مع فريق باوك استحق التتويج بجائزة افضل لاعب خلال ثلاث مباريات ماضية من جماهير النادي اليوناني . 
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