ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نقابة المهندسين: بيان حقوق الإنسان ادعاءات لا أساس لها من الصحة

الأحد 14/مارس/2021 - 04:49 ص
نقابة المهندسين
نقابة المهندسين
Advertisements
محمد شحتة
أكدت النقابة العامة للمهندسين، رفضها التام للبيان المشترك الصادر عن ٣١ دولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذى تضمن ادعاءات لا أساس لها من الصحة حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

وقالت النقابة في بيان، إن ما جاء في البيان أقوال مرسلة لا تستند إلى معلومات حقيقية، وتظهر فيها توجهات سياسية تحمل مغالطات دون الأسانيد لتقوض دور مصر كدولة تؤثر في المكونات الدولية، والتأكيد أن مصر أقدم دول العالم، والتي تحترم النظام المؤسسي، وتحرص على حماية الحقوق والواجبات والحريات العامة والخاصة من خلال دستورها الدائم وقوانينها ذات الصلة ومؤسساتها وهيئاتها الراسخة.

وتابعت: باسم جموع المهندسين الذين يزيد عددهم عن 700 ألف مهندس بكافة تخصصاتهم، يستنكرون ويرفضون بكل شدة ما تم تداوله بشأن حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن النقابة بكافة أعضائها يشهدون على أعمال التنمية التي تقوم بها أجهزة ومؤسسات الدولة، وأهمها تطوير المناطق العشوائية والارتقاء بالمستوى الاجتماعي لكافة الشعب، وإيجاد السكن والحياة الكريمة لكل مواطن، وهي الحقوق الأساسية التي تحرص عليها الدولة المصرية.

وأعربت نقابة المهندسين عن استيائها ورفضها الكامل لهذه الادعاءات الباطلة، داعية الدول الموقعة على هذا البيان إلى توخي الدقة في نشر أو نقل أي بيانات مغرضة، مؤكدة رفضها تدخل أي دولة في شئون مصر الداخلية، أو وصاية أي دولة على سيادة الدولة المصرية، وفقا لقواعد وأحكام القانون الدولي الذي ينظم ذلك، والذي تحترمه الحكومة المصرية بعدم التدخل في الأمور الخاصة لأي دولة أخرى ذات سيادة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نقابة المهندسين بالإسكندرية تطالب مجلس النواب بإدخال تعديلات على قانون التصالح

عضو بالشيوخ : نرفض تدخل الكونجرس الأمريكي في مصر ولن نقبل وصاية

خلال انعقاد جمعيتها العمومية.. المهندسين: معاشات النقابة ارتفعت إلى مليار و500 مليون جنيه سنويا.. زيادة المجالات الاستشارية.. وبرنامج طموح خلال 2021

نقابة المهندسين ترد على منتقدي منظومة الرعاية الصحية الجديدة

تدخل سافر في شئون مصر والجزائر.. البرلمان العربي يجدد رفضه القاطع لما صدر عن البرلمان الأوروبي

أول تعقيب من الخارجية على ادعاءات مجلس حقوق الإنسان بجنيف

ترشيحاتنا

خزينة الزمالك في انتظار 20 مليون جنيه.. والاتفاق مع ساسي للتجديد

نشرة أخبار العالم .. ميجان تستعد لرئاسة أمريكا .. أردوغان يهدد بـ تشيرنوبل جديدة..نتنياهو يحذر من خطر أفريقي على إسرائيل

رد فعل غير متوقع من محمد رمضان بعد انفجار قنبلة في إعلانه وإصابة فنان.. فيديو

7 فوائد لتناول السبانخ .. تعرف عليها

رياح مثيرة للأتربة.. بيان تحذيري من الأرصاد السعودية لسكان عدة مناطق

دعاء أول يوم من شعبان .. يشرح صدرك ويطمئن قلبك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فئات بيجو 5008 موديل 2021.. صور

زوجة مصطفى فهمي بإطلالة أنيقة على إنستجرام

7 فوائد لتناول السبانخ .. تعرف عليها