نقابة المهندسين: بيان حقوق الإنسان ادعاءات لا أساس لها من الصحة

أكدت النقابة العامة للمهندسين، رفضها التام للبيان المشترك الصادر عن ٣١ دولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذى تضمن ادعاءات لا أساس لها من الصحة حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.





وقالت النقابة في بيان، إن ما جاء في البيان أقوال مرسلة لا تستند إلى معلومات حقيقية، وتظهر فيها توجهات سياسية تحمل مغالطات دون الأسانيد لتقوض دور مصر كدولة تؤثر في المكونات الدولية، والتأكيد أن مصر أقدم دول العالم، والتي تحترم النظام المؤسسي، وتحرص على حماية الحقوق والواجبات والحريات العامة والخاصة من خلال دستورها الدائم وقوانينها ذات الصلة ومؤسساتها وهيئاتها الراسخة.





وتابعت: باسم جموع المهندسين الذين يزيد عددهم عن 700 ألف مهندس بكافة تخصصاتهم، يستنكرون ويرفضون بكل شدة ما تم تداوله بشأن حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن النقابة بكافة أعضائها يشهدون على أعمال التنمية التي تقوم بها أجهزة ومؤسسات الدولة، وأهمها تطوير المناطق العشوائية والارتقاء بالمستوى الاجتماعي لكافة الشعب، وإيجاد السكن والحياة الكريمة لكل مواطن، وهي الحقوق الأساسية التي تحرص عليها الدولة المصرية.



