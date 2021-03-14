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توك شو

أحمد فهمي: بداية ظهوري في الفن بـ 10 جنيه .. وكنت بروح البيت مشي

الأحد 14/مارس/2021 - 08:01 ص
الفنان أحمد فهمي
الفنان أحمد فهمي ، والفنان محمد نور
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ندى رأفت

قال الفنان أحمد فهمي ، إن بداية ظهوره الفنية هو وصديقه محمد نور، كانت في الشوارع والمقاهي والميادين. 


وأضاف " أحمد فهمي " خلال لقائه مع برنامج " سهرانين " المُذاع على فضائية " أون": "كنا بننزل أنا ومحمد نور على قهوة اسمها بترمول في العتبة، بميدان الأوبرا تحديدًا.


وتابع: " ننزل بالبدلة الساعة 12 الظهر، ونفضل قاعدين ، لحد ما ياخدونا نشتغل أوردر مش عارفين  هو ايه، سواء فرح ، أو عيد ميلاد ، أو أي حاجة ، إحنا بنبقى قاعدين وجاهزين " .


وأردف فهمي: "كنا بناخد أجرتنا في الأوردر 10 أو 12 جنيه.. كنا بنروح مشي عشان منصرفش من الأجر".

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