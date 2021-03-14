أحمد فهمي: بداية ظهوري في الفن بـ 10 جنيه .. وكنت بروح البيت مشي

قال الفنان أحمد فهمي ، إن بداية ظهوره الفنية هو وصديقه محمد نور، كانت في الشوارع والمقاهي والميادين.
وأضاف " أحمد فهمي " خلال لقائه مع
برنامج " سهرانين " المُذاع على فضائية " أون":
"كنا بننزل أنا ومحمد نور على قهوة اسمها بترمول في العتبة،
بميدان الأوبرا تحديدًا.
وتابع: " ننزل بالبدلة الساعة
12 الظهر، ونفضل قاعدين ، لحد ما ياخدونا نشتغل أوردر مش عارفين هو ايه،
سواء فرح ، أو عيد ميلاد ، أو أي حاجة ، إحنا بنبقى قاعدين وجاهزين " .
وأردف فهمي: "كنا بناخد
أجرتنا في الأوردر 10 أو 12 جنيه.. كنا بنروح مشي عشان منصرفش من الأجر".