أحمد فهمي: بداية ظهوري في الفن بـ 10 جنيه .. وكنت بروح البيت مشي

قال الفنان أحمد فهمي ، إن بداية ظهوره الفنية هو وصديقه محمد نور، كانت في الشوارع والمقاهي والميادين.





وأضاف " أحمد فهمي " خلال لقائه مع برنامج " سهرانين " المُذاع على فضائية " أون": "كنا بننزل أنا ومحمد نور على قهوة اسمها بترمول في العتبة، بميدان الأوبرا تحديدًا.





وتابع: " ننزل بالبدلة الساعة 12 الظهر، ونفضل قاعدين ، لحد ما ياخدونا نشتغل أوردر مش عارفين هو ايه، سواء فرح ، أو عيد ميلاد ، أو أي حاجة ، إحنا بنبقى قاعدين وجاهزين " .





وأردف فهمي: "كنا بناخد أجرتنا في الأوردر 10 أو 12 جنيه.. كنا بنروح مشي عشان منصرفش من الأجر".