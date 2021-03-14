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توك شو

أحمد الشامي: جيراني افتكروني مجنون لما رجعت من ألمانيا

الأحد 14/مارس/2021 - 08:00 ص
الفنان أحمد الشيمي
الفنان أحمد الشيمي
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ندى رأفت

قال الفنان أحمد الشامي ، إنه عاش العديد من الغرائب في منطقة حلوان منذ أن رجع من ألمانيا، أبرزها أن شعره كان طويلا وناعما جدًا، وجيرانه في حلوان افتكروه بنت.


وأضاف أحمد الشامي، خلال لقائه مع برنامج " سهرانين " المُذاع على فضائية " أون": "لما جيت مصر مكنتش متعود أني اقعد في البيت  ومكنتش بعرف اتكلم عربي فكان صعب عليا انزل، مع اني كنت بحب أنزل وألعب كورة في الشارع".


وتابع: "لما جيت حلوان مكنتش أعرف حد خالص ، فكنت في مرة قاعد في البلكونة ، وجيراني بيلعبوا كورة تحت ، وكنت عايز ألاغيهم بأي حاجة ، فلاقيت اتنين منهم بيهزروا وبيعملوا حركة بصوت، فروحت عملتلهم نفس الحركة ، راحوا بصولي لفوق في البلكونة ، واستغربوا أوي ، وقعدوا يتكلموا كلام مش فاهمه ، راحوا عاملينلي الصوت ده تاني ، وأنا عملتلهم ، وفضلنا كده لمدة 3 أيام " .


وأردف: "جه الرابع ، قولت خلاص أنا كده اتعرفت عليهم وحبايبي ، فنزلت عشان ألعب معاهم ، أول ما نزلت طلعوا يجروا عشان كانوا مفكرني مجنون " .

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