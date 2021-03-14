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أخبار العالم

الجيل Z.. مجلة تابعة لـ الحرس الثوري تحذر من نهاية نظام ولاية الفقية في إيران

الأحد 14/مارس/2021 - 05:52 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت مجلة أسبوعية تابعة للحرس الثوري الإيراني إن الأجيال التي ولدت بعد عام 1990 تشكل تهديدا خطيرًا للنظام الإيراني القائم.

وكتبت مجلة "صبح صادق" في تقرير في عددها الأخير، أن جيل الشباب الذي يطلق عليه الجيل زد أو "Z" في البلدان الأخرى حكمهم ليس سهلا مثل الأجيال السابقة.

وأضافت أنه بسبب النمو الاقتصادي الهزيل في إيران في العقد الماضي، فإن العديد من الشباب عاطلون عن العمل أو لا يعملون، كما أنهم محبطون بسبب الافتقار إلى الحريات الاجتماعية وسهولة السفر ونظرة للتقدم الاجتماعي والاقتصادي.

خلص التقرير، الذي يستعرض سلوك وعادات الأجيال الشابة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن لديهم "طبيعة احتجاجية تجاه الظروف الحالية". 

وتقول الصحيفة إن الأشخاص الذين ولدوا في الثلاثين عامًا الماضية يشكلون تهديدًا على "الأنظمة الثقافية والسياسية" في العديد من البلدان، محذرةً من أنه مع توسع دورهم في المجتمع، يمكن "استخدامهم بسهولة من قبل الأعداء الثقافيين والسياسيين" من "الأمم المحررة".

وإيران حساسة للغاية تجاه التأثيرات الثقافية الغربية التي يحتضنها الكثير من الناس في إيران، وخاصة الشباب. من خلال حظر عشرات الآلاف من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي والأفلام والموسيقى، تحاول الدولة جاهدة إبقاء الشباب "متدينين" وملتزمين بأسلوب الحياة الديني للنظام، والابتعاد عن الملذات مثل موسيقى البوب ​​والرقص والاختلاط بالجنس الآخر.

منذ عام 2017، كان الشباب وحتى المراهقون في طليعة الاحتجاجات السياسية الكبيرة في إيران، واعتُقل الآلاف وأُعدم عدد قليل منهم.

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