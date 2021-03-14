أخبار التكنولوجيا.. 3 نصائح تساعدك على منع الهاتف الذكي من تتبعك.. إعلان سعر Oppo A94 بعد أيام من إطلاقه

أعلنت شركة ريلمى الصينية، الموعد الرسمى لإطلاق مجموعة هواتفها Realme 8

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في 24 مارس المقبل، حيث ستكون الهواتف عبارة عن هاتفي Realme 8 و

Realme 8 Pro الأعلى سعرا وإمكانيات.