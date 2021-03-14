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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. 3 نصائح تساعدك على منع الهاتف الذكي من تتبعك.. إعلان سعر Oppo A94 بعد أيام من إطلاقه

الأحد 14/مارس/2021 - 08:04 ص
اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


منذ تفشى فيروس كورونا، كوفيد-19 أصبح الطلب كبيرا على شراء أجهزة لاب توب بأسعار مناسبة وإمكانات جيدة تستطيع التحمل للعمل من المنزل أو متابعة الدراسة، حتى تستطيع أداء المهام بشكل جيد وسلس . 


هناك الكثير من التطبيقات الغريبة ذات الاستخدامات المختلفة والمتعددة ، وتمتلئ متاجر تطبيقات جوجل وآبل ليس فقط بآلاف التطبيقات إنما ربما بمئات الآلاف منها، ولكن فى الأيام القلية الماضية، كانت هناك مجموعة من التطبيقات والتقنيات الجديدة التى أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى، ومنها تطبيق يسمى  MyHeritage  يعمل على تحريك الوجوه في صور المتوفين.


أعلنت شركة ريلمى الصينية، الموعد الرسمى لإطلاق مجموعة هواتفها Realme 8، في 24 مارس المقبل، حيث ستكون الهواتف عبارة عن هاتفي Realme 8 وRealme 8 Pro الأعلى سعرا وإمكانيات.


كشفت تسريبات سعر النسخة الأرخص من هواتف Mi 11 من شركة شاومى الصينية، وهو هاتف Mi 11 Lite والذى سيصدر خلال الأيام القليلة الماضية، بعدد من الإمكانات الرائعة وبسعر مناسب . 


منذ أيام قليلة ، أعلنت شركة أوبو الصينية رسميا عن هاتف Oppo A94 دون الكشف عن سعره، وكشفت تسريبات منذ ساعات عن سعره الخرافى وسيبلغ 239 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 3750 جنيه مصرى، لنسخة 128 / 6 جيجا بايت . 


هناك الكثير من الآليات التى يستطيع بها هاتفك بكل سهولة معرفة موقعك وتحديده والأسوأ من ذلك تتبعه، وهو الأمر الذى يكون فى غاية الخطورة عند اختراقك من أحدهم، حيث يتعرض الكثير من مستخدمى الإنترنت أحيانا للتتبع دون علمهم ، مما يعرض محتوياتهم الخاصة ومعلوماتهم الشخصية للخطر. 
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