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توك شو

الشامي يحرج أحمد فهمي على الهواء بسبب تسجيل الأغاني

الأحد 14/مارس/2021 - 08:25 ص
فرقة واما
فرقة واما
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ندى رأفت

قال المطرب أحمد فهمي، إنه ومحمد نور يقسمان كلمات الأغاني بينهما على حسب اللحن، مضيفا أنه كان يغني اللحن الأساسي، ومحمد نور يغني الطبقة فوق اللحن، ونادر حمدي يغني اللحن الذي بعده، وأحمد الشامي يغني البداية.


وتابع أحمد الشامي خلال لقائه مع برنامج "سهرانين" المُذاع على فضائية "أون": "ده لما بنغني مع بعض، لكن لما كل واحد بيغني حاجة لوحده، كل واحد فينا بيغنيها بصوت، ونادر بيسجلنا ويختار الأحسن ومين اللي يغني المقطع ده وهكذا".


وأضاف الشامي: "نادر هو اللي بيختار عشان هو أمين وعنده ضمير، لو أحمد فهمي اللي كان بيختار، والله ما هنحصل نغني في كورال".


وأشار نادر حمدي ، إلى أن أقرب صوت له في الغناء هو أحمد فهمي، ولكن في أسلوب الحديث الأقرب له أحمد الشامي.

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