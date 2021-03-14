أهم الأخبار .. طبيبة السلام تتصدر السوشيال ميديا.. عبد الباسط حمودة: كنت بغمس عيش في الشاي

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة المتنوعة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها.
طبيبة السلام تتصدر السوشيال ميديا.. ورواد تويتر: بأى ذنب قتلت
تصدرت طبيبة السلام موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وعبر من رواد السوشيال ميديا عن غضبهم بسبب الحادث الاليم الذي تعرضت له، وفقدت حياتها.
وتعرضت طبيبة لضرب مبرح داخل شقتها فى منطقة السلام على يد صاحب العماره وجيرانها، حيث زعموا أنها كانت داخل شقتها برفقة أحد أصدقائها وألقوها من الدور السادس، في المقابل يقول أخيها أنها كانت برفقة بائع أنابيب، وكان باب شقتها مفتوحا، وقاموا باقتحامه وضربها والقائها.
الصحة: تسجيل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و42 وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 369 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 146803 حالة حتى اليوم.
حبس 5 أشخاص لاستيلائهم على 20 مليون جنيه من راغبي الاستثمار في "البتكوين"
قررت جهات التحقيق، حبس 5 أشخاص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب علي العديد من المواطنين واستولي علي ٢٠ مليون جنيه منهم بزعم إستثمارها وتوظيفها فـى مجال العملات الإفتراضية "البتكوين" مقابل أرباح متفق عليها دون الوفاء بذلك.
مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-3-2021 والقنوات الناقلة
تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 14-3-2021 العديد من المواجهات القوية، أبرزها قمة الدورى الإنجليزي بين أرسنال ومنافسه توتنهام.
عبد الباسط حمودة: أنا سبب نجاح عمر كمال وشاكوش
قال عبد الباسط حمودة المطرب الشعبي، أن أغنية "أنا مش عارفنى" من أكثر الأغانى التي حققت نجاحا كبيرا وتعلق بها الملايين، لأن بها معان تعبر عن كل واحد فينا .
عبد الباسط حمودة: عشت أيام صعبة وكنت بغمس عيش في الشاي
قال المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، إنه عاش قصة حب كبيرة مع زوجته استمرت 38 عاما ، مضيفًا أنها كانت ابنة خالته وعشرة عمره ويكن لها كل مشاعر الود والإحترام .
My Heritage .. رأي الأزهر والإفتاء في تطبيق تحريك صور الموتى
انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، تطبيق جديد من ضمن التطبيقات الإلكترونية الحديثة والجديدة على استخدامنا، يحول هذا التطبيق الصور إلى أخرى متحركة، ويستعملها النشطاء في تحريك صور الموتى.
حرب دينية.. نتنياهو يحذر: خطر قادم من أفريقيا يهدد إسرائيل
انتقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار المحكمة العليا الأخير الذي يطالب الحكومة بالاعتراف والتحويلات المحافظة التي تجرى في إسرائيل، قائلا إنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى اجتياح إسرائيل من قبل متحولين يهود مزيفين من أفريقيا.