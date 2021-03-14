أهم الأخبار .. طبيبة السلام تتصدر السوشيال ميديا.. عبد الباسط حمودة: كنت بغمس عيش في الشاي

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طبيبة السلام تتصدر السوشيال ميديا.. ورواد تويتر: بأى ذنب قتلت

تصدرت طبيبة السلام موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وعبر من رواد السوشيال ميديا عن غضبهم بسبب الحادث الاليم الذي تعرضت له، وفقدت حياتها.



