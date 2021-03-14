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أخبار العالم

إعلامية كويتية تتقدم بأدلة تكشف حقيقة فيروس كورونا.. تفاصيل

الأحد 14/مارس/2021 - 08:19 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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مـيــــس رضـــا

حذرت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، مما وصفته بـ "استمرار مسلسل فيروس كورونا المزعوم" وتأثير تداعياته على كافة القطاعات الحيوية للبلدان وعلى الأداء اليومي للبشر في مهام حياتهم.


وقالت "عائشة الرشيد"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد "، إنها تقدمت بكل الإثباتات والأدلة لـ وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح والتي تكشف من خلالها أنه لا يوجد فيروس كورونا من الأساس بل هو إنفلونزا موسمية شديدة حادة عن تلك التي يصاب بها البشر بشكل موسمي، منوهة بأن الأيام المقبلة ستكشف عن صحة ما وضعت يدها عليه من معلومات وبيانات خطيرة تكشف خيوط اللعبة التي صُنعت من أجل ضرب اقتصاديات الدول العربية بالتواطؤ مع منظمة الصحة العالمية التي تخرج من وقت لآخر بتقارير مغلوطة لا أساس لها من الصحة وتستند في بياناتها على أرقام غير صحيحة.


وأشارت "الرشيد"، إلى تجربة إفريقيا وتعاطيها مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية والتي قٌوبلت بتجاهل شديد منها والتي كان لها الأثر إلى حد ما في نجاتها من الفيروس واكتشافها المخطط الذي يسير بهدف تدمير الدول العربية والإفريقية.

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