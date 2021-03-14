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مرأة

بجنيه.. اقضي على حرقان المعدة والانتفاخ وتمتع بهضم أفضل

الأحد 14/مارس/2021 - 08:22 ص
حرقان المعدة
حرقان المعدة
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أسماء عبد الحفيظ

يعاني بعض الأشخاص من مشكلة حرقان المعدة وعسر الهضم والانتفاخ ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، وللعلاج فإن هناك مشروب غير مكلف وبجنيه واحد فقط يساعد على التغلب على تلك المشكلة.


كشف موقع بولد سكاى الهندى عن مشروب يخلصك من الانتفاخ وصعوبة الهضم، ويمكنه التقليل من شعور الحرقان في أعلى المعدة، الذي يعتمد في الأساس على نبتة النعناع.


النعناع يساعد على تقليل حدة الانتفاخ، كما انه يحتوي على المواد المضادة للتشنجات مما يخفف من آلام المعدة.


ويعرف النعناع أيضًا بقدرته على القضاء على حالات اضطراب المعدة، والتي غالبًا تكون نتيجة طبيعية في بعض الأحيان لانتفاخ البطن، ويرجع ذلك إلى الزيوت التي يتكون منها وتعالج تقلصات المعدة.


احرصي على تناول كوب أو اثنين يوميا من النعناع الدافئ.

إضافات مع مشروب النعناع الأخضر لعلاج الانتفاخ وصعوبة الهضم:

يمكنك إضافة بعض شرائح الليمون إلى النعناع بعد صبه في الكوب، أو العسل الأبيض بدلًا من استعمال السكر إذا كنت ترغب في نعناع محلي.​

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