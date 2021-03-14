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أخبار العالم

حادث نقص الأكسجين.. تكليف مدير جديد لإدارة مستشفى السلط بـ الأردن

الأحد 14/مارس/2021 - 10:04 ص
مستشفى السلط
مستشفى السلط
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شيماء مصطفى
أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم الأحد، بتكليف الدكتور علي عزات العبدالات أخصائي الأمراض الداخلية للقيام بأعمال مدير مستشفى السلط .

ووفقًا لوكالة "عمون" الأردنية، قرر وزير الداخلية ووزير الصحة المكلف مازن الفراية، تكليف الدكتور علي عزات العبدالات أخصائي الأمراض الداخلية للقيام بأعمال مدير مستشفى السلط الجديد اعتبارا من اليوم.

جاء ذلك على خلفية إقالة مدير المستشفى على خلفية انقطاع الأكسجين ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص كانوا يخضعون للعلاج من فيروس كورونا هناك.

وصدرت أوامر ملكية بإعفاء وزير الصحة نذير عبيدات من منصبه، وتعيين وزير الداخلية مازن عبد الله الفراية للقيام بمهام وزير الصحة بالإضافة إلى مهام منصبه، كما تمت إقالة مدير المستشفى.

ومن جانبه، دعا رئيس مجلس الأعيان في الأردن، فيصل الفايز، أعضاء المجلس، إلى اجتماع طارئ، صباح اليوم الأحد؛ لبحث تداعيات حادثة مستشفى السلط الحكومي.

كما دعا رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، أعضاء البرلمان إلى عقد جلسة طارئة صباح اليوم الأحد؛ للوقوف على أسباب وتداعيات الحادث، التي شكلت فاجعة أدمت قلوب الأردنيين.
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