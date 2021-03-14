نائب محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بالخانكة وشبين القناطر ..صور

تفقد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية عددا من المشروعات الجارى تنفيذها بمدن الخانكة وشبين القناطر.





وبدأ نائب المحافظ جولته يرافقه العميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة عددا من المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري إنشاؤها بنطاق مدينة الخانكة.





وخلال جولته بمدينة الخانكة تفقد نائب المحافظ عددا من الطرق الداخلية التي تم الانتهاء منها سواء الطرق الاسفلتية أو الانترلوك للطرق الفرعية والمنفذة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي وذلك تمهيدا لاستلامها ضمن أعمال لجنة استلام الطرق والكباري والأنفاق برئاسته.





كما تفقد نائب المحافظ الأعمال الإنشائية الجارية بمدرسة الخانكة الثانوية الزراعية والمتمثلة في إنشاء مبنى إداري ومبنى تعليمي ومبنى للتربية الحيوانية والداجنة.





وتفقد المنشآت القائمة والمشروعات الإنتاجية بالمدرسة مؤكدا على ضرورة التنسيق بين المدرسة ومجلس المدينة لتسويق المنتجات بشكل جيد.





وتفقد نائب المحافظ يرافقه خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر والمهندسة هالة هزاع ممثل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الأعمال الجارية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنشأة الكرام والمتمثلة في أعمال تجهيز الموقع وانشاء السور وجسات التربة.





كما تم تفقد عددا من مواقع العمل في مشروعات أعمال الصرف الصحي والشبكات بقرى مركز شبين القناطر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد نائب محافظ القليوبية على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال على مدار الساعة مشيرا إلى متابعة المحافظ المستمرة للمشروعات الجارية ضمن المبادرة.





وكانت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة شبين القناطر قد تفقدت تنفيذ اعمال المشروعات التى يتم تنفيذها فى اطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصرى.





من ناحيته أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كونها تستهدف في المقام الأول بناء المواطن المصري، وتقديم كافة الخدمات له بشكل حضاري وفقا لخطة الدولة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030، فضلا عن التأكيد على مواكبة الجهود التنموية التي تنفذها الدولة المصرية بشتى القطاعات الخدمية.





وأشار محافظ القليوبية إلى أهمية ترتيب الأولويات بالنسبة للمشروعات الحيوية ذات الأهمية القصوى للمواطنين كالصرف الصحي والمياه والكهرباء والصحة والتعليم ، موجها بعمل غرفة عمليات دائمة بالمحافظة تضم كل القيادات التنفيذية مع فريق العمل من كافة القطاعات للتنسيق والمتابعة المستمرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالسرعة والدقة المطلوبة، والتى تستهدف في المقام الأول خدمة ورضا المواطن.