الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لـ رياح خماسين في هذا الموعد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس الحالى يشهد فترة تقلبات جوية وخاصة فى درجات الحرارة.





ونفت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصرى والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، إلى تعرض البلاد الأسبوع الحالى لأى رمال وأتربة أو رياح خماسين ولكن الطقس يشهد حالة استقرار.





وأوضحت أن طقس اليوم الأحد يشهد ثباتاً بدرجات الحرارة بالمعدلات الطبيعية من المتوقع أن تصل 24 درجة، ويكون دافئاً خلال ساعات النهار.





وأشارت إلى الأسبوع الماضى شهد ارتفاع بدرجات الحرارة وصلت فيها 33 درجة مئوية ثم انخفضت 10 درجات وسجلت 23 درجة مئوية.





ولفتت إلى أنه بمجرد غياب أشعة الشمس تبدأ تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتصل درجات الحرارة الصغرى 11 درجة مئوية، خاصة أننا مازلنا فى فصل الشتاء ويفصلنا حوالى 10 درجات على البداية الجغرافية للربيع .



