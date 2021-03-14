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فن

النوم سلطان.. نيللي كريم يتغلب عليها النعاس أثناء التصوير

الأحد 14/مارس/2021 - 10:32 ص
نيللي كريم
نيللي كريم
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ندى فكري
نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام".

و ظهرت نيللي كريم في الصورة و هي نائمة من موقع التصوير و علقت قائلة :" Sleeping on shout" ما لفت انتباه متابعيها.

و تشارك نيللي كريم في مسلسل "ضد الكسر"، وكان  الفريق صوروا العديد من المشاهد، داخل أحد فنادق حي مصر الجديدة.

وتجسد  نيللي شخصية فتاة من حي شعبي تدخل عالم منصات التواصل الاجتماعي، وتصبح فتاة مشهورة على موقع "تيك توك".

"ضد الكسر" من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، ويشارك في بطولته: لقاء الخميسي، ومصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد، هشام إسماعيل، عارفة عبدالرسول.

وكانت آخر أعمال نيللي كريم مسلسل "بـ100 وش" الذي عرض فى دراما شهر رمضان الماضي وشارك فى بطولته الفنان آسر ياسين.
النوم سلطان.. نيللي كريم يتغلب عليها النعاس أثناء التصوير
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