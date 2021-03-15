رئيس صناعة البرلمان: إنتاج شركة النصر للسيارات أول سيارة كهربائية بداية جيدة

قال المهندس معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان أن عودة إحياء شركة النصر للسيارات وإنتاج أول سيارة مصرية أمر إيجابى جدا فى مجال الصناعة المصرية.





وأضاف محمود فى تصريات خاص لـ"صدى البلد" : ما أتعجب منه أن النصر للسيارات كانت أول شركة لصناعة السيارات فى المنطقة فى مصر، وعلى الرغم من ذلك فإننا لم ننجح فى صناعة سيارة بالكهرباء أو البنزين أو الغاز.





وتابع رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان :أما بالنسبة لإنتاج الشركة سيارة كهربائية فإنها بداية جيدة تدعو للتفاؤل وهو أمر مشرف ولكن لابد من عمل استراتيجية لضمان نجاح ذلك.



