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برلمان

رئيس صناعة البرلمان: إنتاج شركة النصر للسيارات أول سيارة كهربائية بداية جيدة

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:06 ص
المهندس معتز محمود
المهندس معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال المهندس معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان أن عودة إحياء شركة النصر للسيارات وإنتاج أول سيارة مصرية أمر إيجابى جدا فى مجال الصناعة المصرية.

وأضاف محمود فى تصريات خاص لـ"صدى البلد" :ما أتعجب منه أن النصر للسيارات كانت أول شركة لصناعة السيارات فى المنطقة فى مصر، وعلى الرغم من ذلك فإننا لم ننجح فى صناعة سيارة بالكهرباء أو البنزين أو الغاز.

وتابع رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان :أما بالنسبة لإنتاج الشركة سيارة كهربائية فإنها بداية جيدة تدعو للتفاؤل وهو أمر مشرف ولكن لابد من عمل استراتيجية لضمان نجاح ذلك.

كما أوضح أن مبادرة إحلال وتجديد السيارات تأخرت كثير جدا لكنها توقيتها هام فى هذه الفترة، خاصة أننا فى الماضى لم تكن لدينا شبكة مواصلات تعوض المواطنين عن السيارات، ولكن الآن هناك مشروعات جديدة فى قطاع النقل مثل القطار الكهربائى.
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