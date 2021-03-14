مروان بابلو تريند يوتيوب بعد مرور أسبوعين على طرح غابة

تصدر مغني الراب مروان بابلو، تريند موقع يوتيوب، بعد مرور أسبوعين على طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة «غابة».

تزايدت مشاهدات كليب غابة منذ طرحها نهاية فبراير الماضي، تصدر اسم مروان بابلو لجميع منصات التواصل الاجتماعي، بعد عودته بأغنية قوية من الاعتزال.

وحققت أغنية غابة أكثر من 10 ملايين مشاهدة، وهي كلمات وإنتاج موسيقى لمروان بابلو، الذي كان ينتظر الكثير من محبيه عودته لغناء الراب مرة أخرى.

كانت عودة بابلو للغناء من أهم الموضوعات التي تداولها رواد السوشيال ميديا، خاصة أنه ظهر في ظل تصدر خلافات زملائه في الراب سين، وتبادلهم للسباب فيما يعرف بـ"الدس".

ويحضر مروان بابلو حاليا لألبوم جديد، ومن المقرر أن تطرح جميع أغانيه على طريقة الفيديو كليب.