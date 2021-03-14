أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأحد 14-3-2021

يستعرض "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الأحد الموافق 14-3-2021، وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي بآخر تحديث لها.





ووصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى 1.8جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 2.3جنيه للكيلو، والبصل إلى 5 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الكوسة 4 جنيه، والجزر بدون عروش 2.5جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 13 جنيه للكيلو كأعلى سعر.





ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 4.25 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 4.25 جنيهات للكيلو الواحد، والأبيض بـ 4.5 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 5 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 5 جنيهات، والألوان بـ 18 جنيهًا للكيلو الواحد، بالإضافة إلى الملوخية بـ 7 جنيهات.





وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 4.5 جنيه، والبلدي 4 جنيه، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 5 جنيهات، والثوم بـ7 جنيهًا، والسبانخ بـ 5 جنيهات، والقلقاس بـ 6.5 جنيها.





أما أسعار الفاكهة، فوصل سعر كيلو البرتقال البلدي إلى 4.5 جنيهات للكيلو، والسكري إلى 4.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة بـ 7 جنيهات، والليمون البلدي بـ 16 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها.



