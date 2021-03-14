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فن

نهال عنبر ومحمد رمضان يخطفان الأنظار عبر إنستجرام

الأحد 14/مارس/2021 - 10:20 ص
صدى البلد
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ندى فكري

شاركت الفنانة نهال عنبر جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام بصورة جديدة لها .


وظهرت نهال عنبر في الصورة مع محمد رمضان و ابنها و عدد من اصدقائهم من احدي السهرات مما أثار إعجاب متابعيها.


و تشارك نهال عنبر في  مسلسل "حتة مني" الذي يعد العمل الأول الذي يجمع الفنانة نهال عنبر وإلهام شاهين  منذ 18 سنة بعد مشاركتهما معًا في بطولة مسلسل "نجمة الجماهير"، الذي تم عرضه في 2003.


وأوضحت نهال عنبر، خلال لقائها مع الإعلامية بوسى شلبي عبر تطبيق "إنستجرام"، أن الفنانة إلهام شاهين تقدم دورها في المسلسل بأداء رائع وإحساس عالي بتفاصيل الشخصية، مشيرة إلى أن المسلسل يناقش قضايا تهم النساء ويمس جزءا من مشاكلهن وهو سبب تسميته بـ"حتة مني".


وأشارت نهال إلى أنها تلعب دور الصديقة المقربة للفنانة إلهام شاهين خلال أحداث المسلسل، وتحاول أن تشاركها فى كل مشاكلها ومساعدتها على الخروج منها.


وأكدت نهال أنها متفائلة بالعمل بشكل كبير خاصة أن تجربة تقديم 5 قصص مختلفة في نفس المسلسل حققت نجاحات جيدة، وهو نفس قالب مسلسل "حتة مني".

نهال عنبر ومحمد رمضان يخطفان الأنظار عبر إنستجرام
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