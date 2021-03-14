قمة خارج التوقعات بين آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

يستضيف آرسنال غريمه اللدود توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الأحد، في ديربي لندني مثير، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويحتل آرسنال المركز العاشر في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 38 نقطة، متأخرًا عن توتنهام السابع بـ 7 نقاط.





ويسعى الفريقان لتحقيق فوز جديد، من أجل اللحاق بالمربع الذهبي في البريميرليج، والمؤهل لدوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة.



