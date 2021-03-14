ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قمة خارج التوقعات بين آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

الأحد 14/مارس/2021 - 10:32 ص
آرسنال ضد توتنهام
آرسنال ضد توتنهام
Advertisements
إسراء أشرف
يستضيف آرسنال غريمه اللدود توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الأحد، في ديربي لندني مثير، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل آرسنال المركز العاشر في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 38 نقطة، متأخرًا عن توتنهام السابع بـ 7 نقاط.

ويسعى الفريقان لتحقيق فوز جديد، من أجل اللحاق بالمربع الذهبي في البريميرليج، والمؤهل لدوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة.

وسيحاول آرسنال تجنب سجل سيئ في قمة شمال لندن ضد توتنهام هوتسبير اليوم، وإنهاء سلسلة من خمس مواجهات دون فوز على غريمه اللدود.

ولم يسبق في التاريخ أن خاض آرسنال ست مباريات متتالية ضد توتنهام دون انتصار، وكانت آخر فترة لم يفز فيها خلال خمس مواجهات متتالية بين 1993 و1996.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

السجل الكارثي يطارد آرسنال أمام مانشستر سيتي

قمة الدوري الإنجليزي.. أرسنال يسعى لتحسين مركزه أمام توتنهام

تشكيل أرسنال وتوتنهام المتوقع في قمة الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأحد 14-3-2021

أطعمة عليك التوقف عن حفظها فى الثلاجة

الأهلي يخوض مرانه الرئيسي بالكونغو اليوم استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب

فيديوجراف.. تناول أقراص الدواء بهذا المشروب يسبب كارثة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لـ رياح خماسين في هذا الموعد

أخبار التوك شو.. اقلعي هصورك عريانة.. شقيق ضحية السلام يكشف تفاصيل جديدة عن الحادث .. مستشار الرئيس لـ الصحة: المواطنون لا يقبلون على تطعيم كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأوفر برايس يرفع أسعار شيري أريزو 5 في مصر

أسعار فئات بيجو 5008 موديل 2021.. صور

زوجة مصطفى فهمي بإطلالة أنيقة على إنستجرام