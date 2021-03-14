البحرين.. اعتماد تحميل تطبيق «مجتمع واعي» بدلًا من تسجيل البيانات في هذه الأماكن

أصدرت وزيرة الصحة البحرينية فائقة الصالح قرارًا باعتماد تحميل تطبيق مجتمع واعي للعملاء والزبائن، وتفعيل خيار تحديد المواقع في التطبيق، بدلًا عن تسجيل البيانات الشخصية مثل الاسم ومعلومات الاتصال وتاريخ ووقت الزيارة في بعض الأماكن





وأشارت وفقا لصحيفة الوطن البحرينية، في القرار رقم 23 لسنة 2021 إلى أنه سيتم اعتماد ذلك القرار في المطاعم والمقاهي، والمقاهي التي تقدم خدمات الشيشة، ومحال الحلاقة والتجميل، والأنشطة التدريبية الخارجية، والمنشآت التي تحتوي على شواطئ، وبرك وحمامات السباحة، والأندية الصحية والأكاديميات الرياضية أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح قرارًا باعتماد تحميل تطبيق مجتمع واعي للعملاء والزبائن، وتفعيل خيار تحديد المواقع في التطبيق، بدلًا عن تسجيل البيانات الشخصية مثل الاسم ومعلومات الاتصال وتاريخ ووقت الزيارة في بعض الأماكن.





وأشارت في القرار رقم 23 لسنة 2021 إلى أنه سيتم اعتماد ذلك القرار في المطاعم والمقاهي، والمقاهي التي تقدم خدمات الشيشة، ومحال الحلاقة والتجميل، والأنشطة التدريبية الخارجية، والمنشآت التي تحتوي على شواطئ، وبرك وحمامات السباحة، والأندية الصحية والأكاديميات الرياضية والملاعب الخارجية.





وكانت وزارة الصحة قد طبقت قرارا بتسجيل بيانات العملاء والزبائن مع تسجيل درجة حرارتهم ووقت وتاريخ الزيارة والاسم والرقم الشخصي في سجلات، لمنع انتشار كورونا العام الماضي.







