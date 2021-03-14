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أخبار العالم

من أول زعيم يلتقي بايدن في البيت الأبيض.. صحيفة يابانية تكشف هويته

الأحد 14/مارس/2021 - 10:24 ص
جو بايدن
جو بايدن
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رويترز
ذكرت صحيفة "يوميوري" اليابانية، أنه من المرجح أن يلتقي رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا بالرئيس الأمريكي جو بايدن في 9 أبريل، ليكون أول زعيم أجنبي يلتقي زعيم واشنطن في البيت الأبيض.

وقالت الصحيفة، دون أن تذكر مصادرها، إنه من المتوقع أن يتفق الزعيمان على تعزيز التحالف الثنائي، والتزامهما بحرية المرور في المحيطين الهندي والهادئ.

وكان رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، أول زعيم أجنبي يجتمع بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد فترة قصيرة من انتخابه رئيسا للولايات المتحدة عام 2016.

وقالت الصحيفة إن الاجتماع المقرر بين وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين مع نظيريهما اليابانيين يوم الثلاثاء في طوكيو، سينتقد الصين بشكل مباشر لما تسميه واشنطن وطوكيو محاولات بكين لتغيير الوضع الراهن في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي.
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