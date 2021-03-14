الصحف السعودية اليوم.. إعطاء أكثر من مليوني جرعة من لقاح كورونا في المملكة.. والدبيبة ينتقد سوء إدارة الجائحة في ليبيا

مقاتلات سعودية في اليونان للمشاركة في تمرين {عين الصقر}

استقالة وزير الصحة الأردني بعد حادث مستشفى السلط

جامعة الدول العربية تدين افتتاح التشيك مكتب سفارتها بالقدس المحتلة

وفاة 6 أشخاص إثر انفجار صهريج داخل مصنع بتونس

منظمة الصحة العالمية ترخص باستخدام لقاح "جونسون آند جونسون"

«الموجة الثالثة» تضرب أوروبا

أكثر من 120 مليون إصابة بكورونا حول العالم.. وإعطاء 355 مليون جرعة لقاح









تناولت الصحف السعودية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.





فقد سلطت صحيفة سبق الضوء على تَوقع عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية محمد النادي، اليوم، دخول مصر في الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا المستجد في بداية أبريل المقبل. وبيّن "النادي" أن المنحنى الوبائي في البلاد يشهد حالة من الارتفاع في عدد الإصابات.





كما أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس السبت، عن خروج 369 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 146803 حالة حتى أمس.





بينما وصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 190280 من ضمنهم 146803 حالة تم شفاؤها، و11256 حالة وفاة.









محليا، أشارت صحيفة سبق إلى اعلان وزارة الصحة السعودية تسجيل 351 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 382059 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 239 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 372456 حالة. وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6563 حالة وفاة.





وفي سياق المتصل، ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن وزارة الصحة السعودية، أعلنت أنه تم إعطاء أكثر من مليوني جرعة من لقاح «كورونا» (كوفيد - 19) حتى الآن من خلال 500 موقع للتطعيم في مناطق المملكة كافة.





أفادت صحيفة عكاظ بإغلاقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس السبت، 3 مساجد مؤقتًا في منطقتين بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفايروس كورونا، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 34 يومًا 272 مسجدًا، أعيد افتتاح 264 منها بعد الانتهاء من التعقيم. وبيّنت الوزارة أن المساجد المغلقة مسجدان في منطقتي الرياض، وواحد في الحدود الشمالية.





وقالت صحيفة الرياض إن طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من طراز (ف -15 سي) وصلت مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة إلى قاعدة سودا الجوية بجزيرة كريت اليونانية، للمشاركة في تمرين (عين الصقر ١) الذي سوف ينفذ خلال الشهر الجاري، وستنفذ القوات الجوية السعودية واليونانية طلعاتها الجوية وتمارينها المشتركة في سماء البحر الأبيض المتوسط.









عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى اعلان إمارة دبي البدء في تطبيق تجارب على تقنية جديدة تكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد عن طريق التنفس خلال دقيقة واحدة، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.





وتجري جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في الإمارة، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، التجارب على 2500 شخص لتقييم دقة الاختبار الجديد.





أبرزت صحيفة سبق استقالة وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، استقالته أمام رئيس الوزراء، على خلفية حادث انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الذي يعالج مرضى "كورونا".





وكانت مصادر طبية قد كشفت عن وقوع عدد من الوفيات بسبب انقطاع الأوكسجين عن المستشفى، ووصول عدد الضحايا إلى ثمانية؛ وفق وكالة "عمون". وطلب رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة، من النيابة العامة فتح تحقيق بالحادث.





أشارت صحيفة اليوم إلى توجيه رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد الدبيبة، (السبت)، انتقادات لسوء إدارة الأزمة الصحية ولتأخير تسليم الجرعات اللقاحية المضادة لـ«كوفيد - 19» في عهد الحكومة الماضية، متعهّدًا بإطلاق حملة جديدة بروحية جديدة.





أوضحت صحيفة الشرق الأوسط إدانة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قيام جمهورية التشيك بافتتاح مكتب سفارتها بالقدس المحتلة بما يُخالف القانون الدولي، مؤكدًا أن هذا التصرف لا يُساعد على السلام وينتهك الحقوق الفلسطينية في المدينة المحتلة.





وقال أبو الغيط في بيان له أمس السبت : إن ما أقدمت عليه التشيك من افتتاح مكتب سفارتها بالقدس يأتي مخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر إقامة بعثاتٍ دبلوماسية في المدينة المحتلة، لافتًا النظر إلى أن وضعية القدس كمدينة محتلة من القضايا التي تُحلّ عبر التفاوض، ولا يمكن تقرير مصيرها بشكل مُسبق عبر إجراءات أحادية.





ذكرت صحيفة الرياض أن ستة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب آخر بجروح السبت في انفجار صهريج بمصنع إسفلت في المنطقة الصناعية بقابس جنوب شرق تونس، وفق ما أفادت الحماية المدنية.





في تصريح لفرانس برس، قال المتحدث باسم الحماية المدنية معز تريعة إن الانفجار "الذي لا تعرف بعد أسبابه" وقع الساعة التاسعة والنصف صباحا.





أشارت صحيفة عكاظ إلى اتهام مسؤول يمني رفيع الحرس الثوري الإيراني بالاستمرار في تهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والخبراء لميليشيا الحوثي، واتخاذه الأراضي اليمنية منطلقا لتهديد الملاحة التجارية والتحكم بالممرات الدولية.





وقال وزير الإعلام عمر الإرياني إن نماذج من الألغام البحرية التي عرضتها ميليشيا الحوثي مؤخرا والمصنعة في إيران، استخدمت في هجمات إرهابية طالت ناقلات نفط وسفنا تجارية في البحر الأحمر.









دوليا، أفادت صحيفة الوئام بأن أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 120 مليونا و57 ألفا و512 إصابة، الأحد.





كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و659 ألفا و830 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 96 مليونا و589 ألفا و234 حالة.





وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبيرغ" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 355 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.





أوضحت صحيفة سبق موافقة منظمة الصحة العالمية على إدراج لقاح (جونسون آند جونسون) على قائمة اللقاحات الفعّالة والآمنة ضد كوفيد 19 التي يمكن استخدامها في حالات الطوارئ.





وبيّنت أن اللقاح من جرعة واحدة مما يسهل لوجستيات التطعيم ويحتاج إلى سلاسل توريد فائقة البرودة (-20 درجة مئوية) ويمكن الاحتفاظ به لمدة ثلاثة أشهر عند درجات حرارة ما بين 2 إلى 8 درجة مئوية.



