الإصابات تضرب المقاصة قبل مواجهة سموحة بالدوري الممتاز

ينتظر إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة عودة المصابين قبل مواجهة سموحة المقرر إقامتها الجمعة المقبل فى إطار لقاءات الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021.





ويعانى المقاصة من عدة غيابات فى صفوفه قبل مواجهة سموحة فى ظل معاناة أحمد عبدالعزيز مودى المدافع الأساسى بالفريق من إصابة عضلية قوية أدت إلى تغيبه عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية .





وكذلك الأمر بالنسبة لباولن فوافى الجناح الهجومى للمقاصة والذى يعانى أيضا من إصابة عضلية قوية لحقت به خلال مشاركته فى المباراة الماضية أمام المقاولون العرب وخرج مصابا .





كما لا يزال أحمد متعب الظهير الأيسر يعانى من الإصابة بكسر فى أنفه ويحتاج المزيد من الوقت للعودة للمشاركة مع الفريق فى المباريات من جديد .





ويأمل جهاز المقاصة فى لحاق مودى وفوافى بمباراة سموحة المقبلة خاصة وأنهما يعدان أحد العناصر المؤثرة داخل الفريق الفيومى والذى يتم الاعتماد عليهما بشكل مستمر .