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لا تخففوا ملابسكم.. الأرصاد تحذر: نعيش فصلين فى يوم واحد.. فيديو

الأحد 14/مارس/2021 - 10:31 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس الحالى يشهد فترة تقلبات جوية، خاصة فى درجات الحرارة، مؤكدة أن فصل الشتاء سينتهى خلال أسبوع فقط.


وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية ten، أن طقس اليوم الأحد يشهد ثباتًا بدرجات الحرارة بالمعدلات الطبيعية، ومن المتوقع أن تصل إلى 24 درجة، ويكون دافئًا خلال ساعات النهار.


وأشارت إلى أن الأسبوع الماضى شهد ارتفاعا في درجات الحرارة حيث وصلت إلى 33 درجة مئوية ثم انخفضت 10 درجات وسجلت 23 درجة مئوية.


وتابعت: "نعيش فصلين خلال يوم واحد لمدة أسبوعين، حيث تكون الشمس ساطعة خلال فترة النهارة ودرجة الحرارة مرتفعة بينما درجات الحرارة منخفضة جدًا خلال فترة الليل"، منوهة إلى أنه يجب ألا نخفف الملابس قبل أسبوعين، خاصة للأطفال وكبار السن.


وأوضحت أنه بمجرد غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في النخفاض بشكل ملحوظ، وتصل درجات الحرارة الصغرى إلى 11 درجة مئوية، خاصة أننا ما زلنا فى فصل الشتاء ويفصلنا حوالى 10 درجات على البداية الجغرافية للربيع.
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