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محافظات

رئيس مياه القناة: الانتهاء من غسيل وتطهير عدد من المحطات

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:03 ص
محطة مياه
محطة مياه
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كتب محمد الغزاوى
أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أمس الأحد، أنه تم الانتهاء تماما من عملية غسيل وتطهير مرشحات ومروقات عدد من المحطات.

وذلك استعدادا لفصل الصيف، منها محطة مياه القنطرة غرب الكبري 800 لتر ث\، ومحطة مياه الكيلو 19، 400 لتر ث\، ومحطة مياه أبوخليفة الصغري 90 لتر ث\، ومحطة مياه الكيلو 14، 90 لتر ث\، ومحطة مياه الرياح 60 لتر ث\، وذلك تحت إشراف مباشر من المهندس محمد ماضي رئيس قطاع مياه القنطرة غرب.

كما تم الانتهاء من عملية غسيل وتطهير مرشحات ومروقات محطة أبوصوير الكبري 400 لتر ثانية، ومحطة التل الكبير 800 لتر ثانية، والقنطرة غرب 800 لتر ثانية، ومحطة فايد الكبري 1400 لتر ثانية، ومحطة عين غصين الكبري 100 لتر ثانية، تحت إشراف خالد اللفطي، مدير محطات قطاع مياه الإسماعيلية، وذلك من منطلق التأكيد علي جودة مياه الشرب وإنتاج مياه شرب آمنة نقية لكل مواطن.

وأضاف اللواء عصمت، أننا مستمرون في غسيل وتطهير المروقات بمحطات التل الكبير مع إجراء الصيانة السنوية لكافة المعدات وكباري الكسح " الروبة الرمزية" تحت أشراف مباشر من الدكتور وائل عبد المنعم رئيس منطقة التل الكبير.

ولفت أنه يتم استخدام أحدث الأساليب العلمية الممكنة التي تعمل علي تنقية المياه من الشوائب مثل الطمي، والرمال، والشوائب، والترسيب، وتقطير، في عملية تطهير وغسل المروقات بكل محطة مياه، تحت إشراف المعمل الكيميائي وفي وجود مسئول الشئون الصحية، إيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن في محافظات القناة الثلاثة.

وأشار رئيس مياه القناة، علي ضبط جودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات علي مستوى محافظات القناة لعمل التحليل المطلوبة (الكيميائية والميكروبيولوجية) يوميًا علي مدار الـ24 ساعة للتأكد من صلاحيتها، استمرارًا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي علي مستوي محافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظي باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد علي مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان.

ولفت إلي الاستجابة السريعة لشكاوي عملاء الشركة والتحرك الفوري لفرق الصيانة الفنية فور تلقي شكاوي العملاء.
رئيس مياه القناة: الانتهاء من غسيل وتطهير عدد من المحطات
رئيس مياه القناة: الانتهاء من غسيل وتطهير عدد من المحطات
رئيس مياه القناة: الانتهاء من غسيل وتطهير عدد من المحطات
رئيس مياه القناة: الانتهاء من غسيل وتطهير عدد من المحطات
رئيس مياه القناة: الانتهاء من غسيل وتطهير عدد من المحطات
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