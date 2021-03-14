الرئيس السيسي وحديثه عن دعم مصر الكامل للحكومة الليبية.. ومقترح كويتي لتلافي ازدحامات الحظر.. الأهم بصحف الكويت اليوم

مدبولي: الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لن يوقف تطوير مدن وعواصم مصر القديمة

أدنى إنفاق على «التنمية» منذ 10 سنوات

المحكمة الدستورية تبطل عضوية بدر الداهوم في مجلس الأمة

%9.3 نسبة التطعيم في الكويت

الموسى لـ«الراي»: لا قيود لاستقدام الكوادر الطبية للقطاع

مجلس العلاقات : تشكيل حكومة ليبيا بداية الحفاظ على وحدتها وسيادتها

المطارات الأمريكية تسجل أعلى حركة مسافرين منذ عام





تناولت الصحف الكويتية عددًا من الموضوعات المحلية والدولية، مولية اهتمامها بالشأن الداخلية، والموازنة العامة للكويت، التي تعد الأقل منذ عشر سنوات فيما يخص الإنفاق على التنمية، وفق ما ذكرت صحيفة القبس.





اهتمت صحيفة "الراي" الكويتية، بتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم مصر الكامل للحكومة الليبية الجديدة.

و أوردت الصحيفة، ما ذكره الناطق باسم الرئاسة السفير بسام راضي في بيان له، من أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي مع رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة.

وأعرب الرئيس عن الاستعداد لتقديم الخبرات اللازمة في المجالات التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي، فضلا عن المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية في ليبيا والتي «تمثل أولوية بالنسبة للشعب الليبي الشقيق».

وأكد الرئيس السيسي الثقة في قدرة الدبيبة على إدارة المرحلة الانتقالية الحالية وتحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين وتوحيد المؤسسات الليبية تمهيدا لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل.

من جانبه، أعرب الدبيبة عن التقدير للدور المخلص والجهد الحثيث الذي تضطلع به مصر لتسوية الأزمة الليبية، مؤكدا خصوصية وتميز العلاقات الأخوية بين مصر وليبيا وما يجمع بين الشعبين من روابط تاريخية.

وجاء عنوان صحيفة "الراي" في الصفحة الأولى وعلى الموقع الإلكتروني، بــ"أسبوع القضايا" ، حيث قالت إنه ما بين ملف العفو الخاص المتأرجح، واستجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، تموج أفكار النواب في انتظار وضوح المشهد السياسي برمته، فيما يشهد الأسبوع الجاري جلسات قضائية لقضايا عدة لها تأثيرها على المشهد، أبرزها الحكم على عضوية الداهوم، واستكمال نظر قضية «النائب البنغالي»، واستدعاءات النيابة العامة للمشاركين في ندوة الداهوم، وحكم الاستئناف في قضية التسريبات الأمنية، وحكم التمييز في قضية وزير الصحة السابق.

وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن مواقف النواب من الاستجواب الذي قدم إلى رئيس الوزراء، وسبق جلسة القسَم لا يزال غامضًا، وغالبيتهم لم يعلنوا مواقفهم بشكل رسمي.

وذكرت "الراي" أكد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت أحمد الموسى، أن الهيئة ليس لديها أي قيود على استقدام أي من التخصصات المدرجة ضمن الكادر الطبي للقطاع الخاص في الوقت الراهن.

وأوضح الموسى، في تصريح لـ«الراي»، أن القطاع الطبي الأهلي يمكنه استقدام ما يرغب فيه من كوادر طبية عبر الإجراءات الجديدة المعمول بها في ظل تداعيات جائحة «كورونا»، من خلال التقدم بطلب رسمي لـ «اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا»، والتي تعود إليها مهمة تقدير الوضع.

وقالت صحيفة "القبس": "تواجه مشاريع التنمية في البلاد (الكويت) منذ بداية السنة المالية الحالية 2020 - 2021، أزمة مزدوجة، تتمثل في شح سيولة الموازنة بالتزامن مع تداعيات جائحة «كورونا» وما ترتب عليها من إجراءات قاسية، أشدّها الحظران الجزئي والكلي، ووفقا لتقرير حكومي، فإن نسبة الصرف على المشروعات التنموية للسنة المالية الحالية التي لم تبق سوى أيام معدودة على نهايتها، تبلغ نحو %37 فقط، وهي الأدنى خلال السنوات العشر الأخيرة".





أبطلت المحكمة الدستورية الكويتية، عضوية النائب بدر الداهوم، بعد تقديم طعون على عضويته من قِبل مواطنين، وذلك لعدم انطباق شروط تمثيل الأمة، وكان الطاعنون أكدوا أنه سبق وصدر حكم المساس بالذات الأميرية على الداهوم، وبالتالي يجب شطبه.





وحول تطعيمات كورونا في الكويت، أكدت مصادر مطلعة في وزارة الصحة لـصحيفة "القبس"، أن الفرق الفنية تراقب عن كثب آخر التطورات التي تتعلق باللقاحات، وأن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة التطعيمات في البلاد، منوهة إلى أن أعداد الأشخاص الذين حصلوا على تطعيمات كوفيد ١٩ تجاوزوا الـ ٤٠١ ألف شخص، بنسبة 9.3% من السكان.





في شأنٍ آخر من "القبس"، سجّلت المطارات في الولايات المتّحدة أعلى حركة للمسافرين منذ عام، وفقًا لبيانات صادرة عن إدارة أمن النقل «تي إس إيه»، حيث إنه وخلال نهار الجمعة، سُجّل وجود أكثر من 1.35 مليون مسافر في المطارات الأميركيّة، وهو أعلى رقم منذ 15 مارس 2020 عندما سافر 1.5 مليون شخص.





ومن صحيفة "الجريدة"، أعرب مجلس العلاقات العربية والدولية عن بالغ ارتياحه وترحيبه بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، والإجماع الوطني الكبير الذي حظيت به، وأكد المجلس، الذي يرأسه محمد جاسم الصقر في بيان له أمس، أن هذا الإنجاز سيشكل البداية المباركة لمرحلة سياسية ناضجة تحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها.





ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن "منطقة الغورية وباب زويلة التي تفقدها أمس بصحبة عدد من المسئولين هي منطقة عزيزة على قلوبنا نحن المصريين جميعا، والتي تتمثل في القاهرة التاريخية، حيث إنها تعد واحدة من المواقع المدرجة ضمن التراث العالمي"، كما أكد القيمة البالغة لهذا المكان الذي كان شاهدا على مجريات وأحداث تاريخية عديدة.





وأشار مدبولي إلى أن منطقة القاهرة التاريخية تضم نحو 537 مبنى أثريا مسجلة في التراث العالمي ومنظمة اليونسكو، أي أنها أماكن أثرية تعتبر في الأعراف الدولية كنزا من التراث الحضاري الكبير.





وفي هذا السياق، نوه رئيس الوزراء بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشار في كلمته، خلال احتفالات الدولة بيوم الشهيد الأسبوع الماضي، إلى أنه سيتم بالتزامن مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة الإعلان عن جمهورية ثانية حديثة، كما أكد أنه مع الخروج إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لن نرفع أيادي التطوير عن مختلف مدن وعواصم الجمهورية القديمة كالقاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد.





أخيرًا من "الأنباء" الكويتية، يعقد مجلس الوزراء الكويتي جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حيث يطلع المجلس على تقارير مرفوعة من لجنة طوارئ كورونا التي اجتمعت صباح الأربعاء الماضي، والتي تتضمن نتائج تطبيق قرار الحظر ميدانيا وصحيا والمقترحات التي تسرع من انسيابية التطبيق ميدانيا.





وفي هذا الصدد، أعربت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» عن قناعتها بأهمية استمرار تطبيق قرار المجلس فرض الحظر الجزئي، لافتة إلى أن الازدحام المروري وقت الذروة سببه تزامن توقيت خروج العاملين في القطاع الخاص مع موظفي الحكومة، مقترحة - إن لم تكن هناك إمكانية لتأخير بدء الحظر - أن يتم ايجاد فاصل زمني بينهما يتمثل في تبكير خروج موظفي الحكومة ساعة واحدة لتلافي الازدحام المروري وتحقيق انسيابية في الشوارع والطرقات الرئيسية.



