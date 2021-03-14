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أخبار البلد

تسبب في وفاة 20 مواطنا.. القوى العاملة تكشف عن 9 مخالفات في مصنع ملابس العبور المحترق

الأحد 14/مارس/2021 - 12:10 م
محمد سعفان - وزير
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
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كشف تقرير عاجل تلقاه وزير القوى العاملة محمد سعفان، من مديرية القوى العاملة بالقليوبية بشأن حادث حريق مصنع سبيد للكيماويات "الملابس الجاهزة" بالعبور، عن وجود 9 مخالفات في مجال السلامة والصحة المهنية، وسبق إنذار المنشأة أكثر من مرة، وإعطاؤها مهلة لإزالة المخالفات وقامت بإزالة مخالفة واحدة، وتبين بعد إعادة التفتيش استمرار باقي المخالفات. 


وأشار التقرير المذيل بتوقيع مدير مديرية القوي العاملة بالقليوبية إيمان السيد، ووكيل المديرية محمد عليان، والمهندسة منال عفيفي، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، إلى أنه بانتقالهم لمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل مكتب السلامة والصحة المهنية بالعبور بشأن المنشأة الواقع بها الحادث الجسيم، تبين أنه تم التفتيش عليها في 24 أكتوبر 2019 وتبين وجود 9 مخالفات خطة طوارئ وإخلاء مناسبة وتدريب العاملين عليها، وعدم إجراء الكشف الطبي الدوري على العاملين، وعدم تقديم سجل صيانة أجهزة ومعدات الإطفاء.


كما تضمنت المخالفات عدم تقديم سجل صيانة المعدات والآلات، وعدم تدريب عدد مناسب من العاملين على مكافحة الحريق، وعدم تقديم بيان بتحليل وتقييم المخاطر وكيفية التحكم عليه، فضلا عن عدم إجراء الصيانة الدورية للوصلات الكهربائية، وعدم توفير عدد مناسب من اللوحات  الإرشادية.


وأكد التقرير أنه تم إنذار المنشأة بالتنبيه لإزالة المخالفات برقم 1245 بتاريخ 27 أكتوبر 2019، ومنح المنشأة مهلة قانونية لمدة شهر لإزالة المخالفات، وأشار إلى أنه بإعادة التفتيش في 25 نوفمبر من نفس العام تبين إزالة المخالفة الخاصة بتوفير اللوحات الإرشادية بالمنشأة، وتقدمت الشركة بطلب مهلة لمدة شهر في 26 من نفس الشهر، وتمت الموافقة على إعطائها مهلة لإزالة المخالفات، وإعادة التفتيش بعد شهر المهلة تبين ثبوت باقي المخالفات.


وتم تحرير محضر برقم 114599 في 29 ديسمبر 2019، وإرساله للشرطة في 8 يناير 2020، وتم قيد المحضر بالمحكمة برقم قيد قضية 900/2020 وقامت المنشأة بسداد قيمة الغرامة المحكوم بها بقسيمة رقم 559884 في 12 أكتوبر 2020.


وكان الوزير تلقى تقريرا فورًا في وقت حدوث الحريق بمصنع الشركة الذي يعمل في الملابس الجاهزة الخميس الماضي، حيث بين التقرير نشوب حريق في جميع طوابق المنشأة المكونة من بدروم و3 طوابق، وحدوث دمار كامل لمحتوياته من خامات القماش، والذي نتج عنه 20 حالة وفاة، و24 إصابة ما بين خطيرة ومتوسطة، وخرج منهم 6 بالفعل بعد تلقي الخدمة الصحية في مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، فضلا عن  دمار كامل للمنشأة ومحتوياتها من خامات القماش.


وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين إن الوزير سبق أن كلف مديرية القوى العاملة بالقليوبية بمجرد علمه بالحادث بالانتقال الفوري إلى الشركة المذكورة، لإجراء معاينة على الطبيعة، للوقوف على أسباب الحريق الذي اندلع بالمنشأة، وإعداد تقرير بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون العمل.
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