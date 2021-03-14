سلامة يتابع انطلاق الدراسة بمدارس وسط مرسى مطروح

تفقد عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح صباح اليوم، الأحد، مدرستي زاهر جلال الإعدادية بنات والشهيد المعناوي الإعدادية بنين وسط مدينة مرسى مطروح لمتابعة انتظام العملية التعليمية وانضباط الدراسة بها.

















وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية في اليوم الأول لانطلاقة العام الدراسي الجديد ورصد التدابير الوقائية الخاصة التي تتخذها المدارس وفقا للتعليمات الوزارية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الحرص على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وجميع عناصر المنظومة التعليمية.









وهنأ وكيل الوزارة الطلاب بانطلاق الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا لهم خلال جولته بالفصول الدراسية ضرورة الجد والاجتهاد في المذاكرة وتحصيل العلم أولا بأول، خاصة أن امتحانات صفوف النقل ستكون مع نهاية كل شهر بصورة دورية حتى مايو المقبل، والتي ستكون بديلا عن الامتحان المجمع الذي أداه الطلاب في نهاية الترم الأول وفقا للتعليمات الوزارية.









ووجه سلامة مسئولي مدرستي زاهر جلال والمعناوي باستغلال الحصص الاحتياطية في شرح المواد الدراسية ومتابعة توزيع الوجبات المدرسية على الطلاب وفقا لإحصائية الغياب اليومي ومطابقتها للمواصفات الفنية والقياسية المتعارف عليها، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لارتداء الطلاب الكمامات طول اليوم الدراسي تطبيقا لمبدأ الوقاية خير من العلاج، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الفصول لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.









وأكد وكيل الوزارة لمسئولي المدرستين كذلك الالتزام بعمل إقرارات لأولياء الأمور الراغبين في عدم حضور أبنائهم للمدرسة ليتم رفع الغياب لهؤلاء الطلاب، والذين سيكتفون بالقنوات التعليمية والمنصات الرقمية التي وفرتها الوزارة لهم.









وأشار إلى ضرورة التركيز مع نظرائهم الراغبين في الحضور للمدرسة لاستكمال باقي المناهج الدراسية وفقًا لتوزيع الخطة المنهجية الواردة من الوزارة لكل مرحلة وصف دراسي وبما يحقق التباعد الاجتماعي بين الطلاب واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية في مجابهة الجائحة.







