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أخبار البلد

القوى العاملة: التفتيش على 235 منشأة واستخراج 81 شهادة قياس مستوى مهارة بمطروح

الأحد 14/مارس/2021 - 12:17 م
محمد سعفان - وزير
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح بالتفتيش على 235 منشأة وتسجيل 12 مخالفة ،  بالإضافة إلى بحث شكوى عمالية من خلال مكاتب التفتيش العمالي .

وأوضح مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر فبراير الماضي- أن المديرية قامت بتعيين 40 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري،  من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 123  طالب عمل .

وأضاف أنه تم استخراج 81 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وجاري تنفيذ 3 دورات تدريبية بـ 3 ورش لـ 38 متدربًا ، كما تم بدء التدريب على مهنة التفصيل والحياكة لـ 15 متدربة ، ومهنة السباكة الصحية لـ 10 متدربين شباب ، فضلًا عن 9 متدربين على مهنة كهرباء التوصيلات بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بواحة سيوة .

وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 85 منشأة وبحث 4 شكاوي ، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ، و تحرير 16 محضر سلامة وصحة مهنية . 

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا وإجتماعيًا ، بصرف منحًا للمسجلين بالإدارة ، بلغت 215 ألف جنيه لـ 84 عاملًا على النحو التالي : 44 منحة مولود بإجمالى 90 ألف جنيه ، و 22 منحة زواج بمبلغ 66 ألف جنيه ، و 7 منح وفاة بإجمالي 14 ألف جنيه ، وإجراء 11 عملية جراحية كبري وصغري لعدد 11 عاملًا بإجمالي 45 ألف جنيه .
 


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