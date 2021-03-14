لأول مرة بالجامعات المصرية.. انطلاق مسابقة محاكاة العباقرة بجامعة بنها

أعلن الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، عن تنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي مسابقة عباقرة الكليات 2021 تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها.









وقال سمير إن الجامعة تقدم كل الدعم للأنشطة الطلابية لما تحققه من تواصل بين الطلاب في مختلف الكليات، وتساعدهم على الارتقاء بالجوانب السلوكية والاجتماعية والثقافية لهم.









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من جانبه، أشار الدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، إلى أن مسابقة عباقرة الكليات 2021 تنظم لأول مرة بالجامعات المصرية بقاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الكليات في الفترة من ٢٨ مارس حتى الأول من أبريل المقبل.





وقال الدكتور مصبح الكحيلي، مدير عام رعاية الشباب، إنه مسموح بحضور طلاب مشجعين لا يزيدوا على ٣٠ طالبا من كل كلية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الطلاب.





فى سياق متصل، تفقد الدكتور جمال سوسة ،المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، سير الامتحانات بكليتى الزراعة والطب البيطرى، برفقة الدكتور محمود عراقى، عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد محمدى غانم، عميد كلية الطب البيطرى، والوكلاء.





وقال الدكتور جمال سوسة إن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان على حسن سير الامتحانات ومتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين خلال فترة أداء الامتحانات.





وأشاد المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإدارة الكليتين وبما لمسه من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان وارتداء الكمامات، واتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.