حكم أخذ البنت من مال أبيها دون علمه لشراء ما تحتاجه

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته "أأخذ مالا زائدا عن مصاريف الكلية من أبى لأشترى بما يتبقى منه ملابس.. لأنه لا يشتري كسوة لى ويرفض دائما إعطائى المال الذى أحتاج إليه رغم أنه مقتدر.. فهل هذا يجوز؟".
وأجاب الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء عن السؤال قائلا: إنه لو كان الأب بخيلا ومقترا أى أنه لا ينفق عليك ولا يوفر لك احتياجاتك الضرورية وليست الترفيهية أو زيادة عن المطلوب.. يجوز لك أن تحتالى للوصول إلى نفقتك أو الحاجة الضرورية اللازمة لك.
وأضاف أمين الفتوى عبر فيديو على "يوتيوب" انما لو كان الأب ينفق عليك ولديك ملابس للكلية ولوازم المعيشة وأنت تريدين أن توسعى على نفسك وتشترى ملابس على الموضة أو غيره، فلا يجوز لك أخذ هذا المال، لأن بذلك لا يوجد حاجة ماسة أو ضرورية.
حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه
أووضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه في حال أنها ستنفق المال في الضروريات التي لا يوفرها الزوج كالمأكل والملبس والمشرب.
وأكد «عبدالسميع» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه؟ أنه لا يجوز للزوجة أن تأخذ مال من زوجها خلسة لتحقيق الرفاهية لأولادها كشراء ما يزيد على الحاجة من مأكل وملبس، أو لكي يذهب الأولاد إلى رحلة.
كانت إحدى السيدات، قد وجهت سؤالًا لدار الإفتاء المصرية، عن حكم أخذ المرأة من مال زوجها بدون علمه، تقول فيه "هل يجوز أن آخذ من مال زوجي بغير علمه بغير الادخار؟.
وأجاب الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى، على حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه، بأن الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه إلا إذا كان الرجل شحيحا لا ينفق على بيته.