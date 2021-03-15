حكم أخذ البنت من مال أبيها دون علمه لشراء ما تحتاجه

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته "أأخذ مالا زائدا عن مصاريف الكلية من أبى لأشترى بما يتبقى منه ملابس.. لأنه لا يشتري كسوة لى ويرفض دائما إعطائى المال الذى أحتاج إليه رغم أنه مقتدر.. فهل هذا يجوز؟".







وأجاب الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء عن السؤال قائلا: إنه لو كان الأب بخيلا ومقترا أى أنه لا ينفق عليك ولا يوفر لك احتياجاتك الضرورية وليست الترفيهية أو زيادة عن المطلوب.. يجوز لك أن تحتالى للوصول إلى نفقتك أو الحاجة الضرورية اللازمة لك.





وأضاف أمين الفتوى عبر فيديو على "يوتيوب" انما لو كان الأب ينفق عليك ولديك ملابس للكلية ولوازم المعيشة وأنت تريدين أن توسعى على نفسك وتشترى ملابس على الموضة أو غيره، فلا يجوز لك أخذ هذا المال، لأن بذلك لا يوجد حاجة ماسة أو ضرورية.





