ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أوروبا تعترف بخطأها حول لقاحات فيروس كورونا

الأحد 14/مارس/2021 - 12:04 م
بعض دول أوروبا تشتكي
بعض دول أوروبا تشتكي عدم عدالة توزيع اللقاحات
Advertisements
قسم الخارجي

كشف مسئول رفيع المستوى بالمفوضية الأوروبية، إن الخطط التي اتبعتها دول القارة، شابتها أخطاء عدة، داعيًا إلى تصحيحها في أقرب فرصة، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر  "فرانس تيمرمانز " نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن استراتيجية التطعيم ضد فيروس كورونا الأوروبية، تضمنت أخطاء عدة، كان من ضمنها شراء الدول الأوروبية  للقاحات فيروس كورونا.

وقال تيمرمانز :"هذه حقيقة. لقد تم ارتكاب أخطاء في كل من بروكسل والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عند طلب شراء اللقاحات".

ودعا تيمرمانز  إلى عدم التسرع، وإجراء التقييم بعد انتهاء الوباء.

وشدد تيمرمانز على أن الطلب المشترك للقاحات، كان خطوة صحيحة. ولكن هذه الاتفاقية كانت في مصلحة الدول الغنية مثل ألمانيا، أي إن خطط اللقاحات في الدول الأوروبية لم يتم الاستفادة منها على الوجه الصحيح لتوزيع عادل.

وأمس، طالبت خمس دول في الاتحاد وهي:  النمسا وبلغاريا ولاتفيا وسلوفينيا والتشيك،  بعقد قمة للاتحاد الأوروبي، لمناقشة مسألة التوزيع العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، بين الدول الأعضاء.

وطالبت منظمة الصحة العالمية أكثر من مرة دول العالم بضرورة العدالة في الحصول على لقاحات فيروس كورونا، لأنه لن يقضي على المرض، أن تحصل دول دون أخرى على اللقاحات.

ونظمت المنظمة مبادرة كوفاكس، لتوزيع عادل للقاحات في العالم، تهدف إلى توزيع اللقاحات على الدول الأكثر احتياجًا.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أوقفوا الشراء.. الصحة العالمية توجه نداء إلى دول العالم بشأن لقاحات كورونا

المفوضية الأوروبية تزف خبرا سارا لـ الدول الفقيرة بشأن لقاحات كورونا

ضمن 2.3 مليار..الصحة العالمية توزع 40 مليون جرعة من لقاح كورونا|تفاصيل

أسترازينيكا تورد جرعات إضافية من لقاح Covid-19 للاتحاد الأوروبي

كوفاكس تكشف عن خطتها لتوزيع لقاحات كورونا في 145 دولة

نعم هناك أخطاء.. المفوضية الأوروبية تدافع عن استراتيجية لقاح كورونا المشترك..فيديو

ترشيحاتنا

بكت حتى الموت.. عروس تسقط متوفية في حفل زفافها

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-3-2021 والقنوات الناقلة

لميس الحديدي: طبيبة السلام ضحية ناس تخيلوا أنهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر

من أول زعيم يلتقي بايدن في البيت الأبيض.. صحيفة يابانية تكشف هويته

أزمة مع الأردن وصواريخ بـ سماء السعودية.. كواليس إلغاء زيارة نتنياهو لـ الإمارات

النقض تؤجل أولى جلسات طعن الإخوان فى اقتحام الحدود لـ 11 أبريل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيارات جي إم سي GMC الجديدة في السعودية .. صور

الأوفر برايس يرفع أسعار شيري أريزو 5 في مصر

أسعار فئات بيجو 5008 موديل 2021.. صور