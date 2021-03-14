«القطن المصري» .. كتاب جديد لعمرو هيكل

صدر حديثًا كتاب "القطن المصري .. استراتيجية للحد من الاحتباس الحراري" للباحث عمرو هيكل خبير التكنولوجيا والطاقة عن مركز الحضارة العربية بالقاهرة.





في بداية البحث أكد عمرو هيكل أن الملابس تمثل 6.7 % من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية ، أي ما يعادل كل شخص على هذا الكوكب يقوم برحلة لمسافات طويلة تبلغ 4100 كيلومتر كل عام ، وفقًا لتقرير جديد صادر عن EJF. القطن العضوي هو حل متاح بسهولة - نسيج متعدد الاستخدامات له جزء بسيط من تأثير المناخ على المنسوجات الأخرى وهو أكثر إنصافًا للمزارعين.. يجب على الحكومة والمصنعين وتجار التجزئة العمل معًا لضمان حصولها على الحصة السوقية التي تستحقها.





وأشار المؤلف إلى أن ملابسنا تلعب دورًا مهمًا في التدفئة العالمية.، يتطلب تصنيع طن من المنسوجات ما بين 15 و35 طنًا من ثاني أكسيد الكربون ، اعتمادًا على القماش ، مقارنةً بطن واحد فقط من ثاني أكسيد الكربون لإنتاج طن من الورق، بشكل عام ، تضخ صناعة النسيج ما بين 1.22 و 2.93 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي كل عام.





كما أن زيادة إنتاج المنسوجات واستهلاكها بشكل كبير، ومن المتوقع أن تزداد المشكلة سوءًا. منذ عام 1975 ، تضاعف الإنتاج العالمي للمنسوجات ثلاث مرات تقريبًا. يستهلك الأوروبيون الآن في المتوسط 31 كجم من المنسوجات للفرد كل عام.





وأوضح خبير الصناعة والتكنولوجيا أن القطن الذي يزرع بالطريقة التقليدية ليس هو الحل. على الصعيد العالمي ، يمثل القطن التقليدي 220 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام ويستخدم 8.2 مليون طن من المبيدات الحشرية والأسمدة الاصطناعية. كما أنه محصول عطش ، حيث يستخدم 233 مليار متر مكعب في السنة ، أي ما يعادل 238 حوض استحمام للفرد في السنة.





كما أن الألياف الأخرى ليست أفضل: فهي تتطلب حوالي 342 مليون برميل من النفط كل عام لتلبية الطلب على الألياف البلاستيكية. تفكك الأقمشة الاصطناعية مثل البوليستر والنايلون والأكريليك مسؤول عن ما بين 20 و 35% من جميع المواد البلاستيكية الدقيقة في البيئة البحرية.





ويقول الخبير عمرو هيكل في بحثه إن التحول إلى القطن العضوي جزء أساسي من الحل. إن التوفير السنوي البالغ 96.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون الذي توفره هذه الزراعة المستدامة يعادل قيادة سيارة متوسطة حول العالم 14،112 مرة. بالإضافة إلى القضاء على الحاجة إلى مبيدات الآفات السامة ، فإن المدخرات السنوية من المياه من زراعة القطن العضوي تعادل حاليًا 95000 حمام سباحة بحجم أولمبي. يمكن توفير الكثير إذا أصبح القطن العضوي جزءًا أكبر من حصة السوق.





وفي نفس السياق يؤكد الباحث عمرو هيكل أنه إلى جانب المزايا البيئية ، يعتبر القطن العضوي أكثر صحة وعدلًا. وبدلًا من أن يصبح المزارعين العضويين مدينين بشكل فردي للشركات من أجل البذور والمواد الكيميائية ، فإن المزارعين العضويين ممكن ان يشكلون تعاونيات و "شراء النوادي". فتصبح سلاسل التوريد الطويلة وغير الشفافة للقطن التقليدي قصيرة وشفافة. حتى أن القطن العضوي يثبت أنه أكثر ربحية للمزارعين: على الرغم من أن الغلة أقل بشكل هامشي من القطن المعدل (14٪) ، فإن تكاليف زراعة القطن العضوي أقل بنسبة 38٪. مصر لها خبرات كبيرة في زراعة القطن و من المؤكد التعاون مع مراكز الابحاث ووزارة الزراعة تستطيع الدولة وضع خطة متكاملة للنهوض بزراعة القطن العضوي و تسويقه للاسواق الاخرى وخاصة الاوروبية.





يذكر أن الباحث عمرو هيكل يتمتع بأكثر من 27 عامًا من الخبرة في العمل في صناعة النفط والغاز بشركات عالمية، وعمل في معظم دول الشرق الأوسط والمملكة المتحدة وشمال إفريقيا وأذربيجان، وخلال حياته المهنية، ركز على التطورات التكنولوجية الجديدة التي تقلل التلوث وتحسن التشغيل.

عمرو هيكل، كيميائي معتمد في الجمعية الملكية للكيمياء في المملكة المتحدة، عضو في جمعية سيجما إكس اي جمعية الشرف الدولية في البحث العلمي الأمريكية، أيضا هو مدير معتمد في معهد الإدارة المعتمد بالمملكة المتحدة هو أيضا عضو وعالم مسجل في معهد العلوم والتكنولوجيا بالمملكة المتحدة.



