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اقتصاد

بتكلفة 2.4 مليار جنيه.. توقيع عقود الأعمال الإنشائية لـ6 مصانع متكاملة للغزل والنسيج

الأحد 14/مارس/2021 - 12:01 م
وزير قطاع الاعمال
وزير قطاع الاعمال يشهد التوقيع
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علياء فوزى
شهد  هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام توقيع عقود الأعمال الإنشائية لمصانع شركة مصر للغزل والنسيج بموقع صباغي البيضا بكفر الدوار، وذلك بين الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام. 

وقد قام بتوقيع العقود كل من اللواء كرم سالم  رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والدكتور  أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وذلك بحضور  اللواء وليد أبو المجد نائب مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعدد من قيادات الشركة الوطنية للمقاولات والشركة القابضة للغزل والنسيج. 

كان قد صدر قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 132 بتاريخ  24/2/2021 بالموافقة على إسناد تنفيذ أعمال إنشاء مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار بموقع صباغي البيضا إلى الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات. 

وعلى هامش التوقيع، أعرب توفيق عن ترحيبه بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والشركة الوطنية للمقاولات في تنفيذ عدد من المشروعات ومنها إنشاء 3 محالج قطن جديدة في الزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار، بالإضافة إلى تطوير مصانع مجمع كفر الدوار للغزل والنسيج. 

وأوضح أن مجمع كفر الدوار للغزل والنسيج سيكون قلعة صناعية تضم 5 شركات جاري دمجها، وأن المشروع سيقام على مساحة حوالى 175 الف متر مربع، ويهدف إلى إقامة عدد (6) مصانع متكاملة لتصنيع الغزل والنسيج وهي: مصنع الصباغة والتجهيز ، مصنع الغزل، مصنع النسيج، مصنع تحضيرات النسيج، مصنع التفصيل، مصنع البرم. 

وأشار  إلى أن تكلفة إنشاءات هذا المشروع ستبلغ 2.4 مليار جنيه، بخلاف قيمة الماكينات والآلات، موضحا أنه من المستهدف في مجمع كفر الدوار إحلال 170 ألف مردن متهالك بعدد 88 ألف مردن جديد بتكنولوجيا متطورة، بطاقة إنتاجية 9027 طن سنوي من الغزول بدلا من 366 طن يتم إنتاجها حاليا، وإنتاج 50.7 مليون متر سنويا من النسيج بدلا من 13 مليون متر يتم إنتاجها حاليا، مع إضافة طاقة إنتاجية 50.7 مليون متر من الصباغة والتجهيز بتكنولوجيا متطورة.
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