موهبة الدراويش.. بشرى سارة في الإسماعيلي قبل مواجهة الطلائع بالدوري

أصبح عبد الرحمن مجدى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلي، جاهزا للمشاركة مع فريقه فى المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش المقرر إقامتها بعد غد، الثلاثاء، فى الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021.



وتحسنت الحالة الطبية لـ عبد الرحمن مجدى بشكل تام بعد غيابه عن عدد من مباريات فريقه طوال الفترة الماضية بسبب تؤثره من إصابة قوية.



وتأتى عودة عبد الرحمن مجدى مهمة لدى الجهاز الفنى للإسماعيلى فى ظل الاعتماد على اللاعب بشكل مستمر فى التشكيل الأساسى فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها.



ويسعى الإسماعيلى إلى الفوز بمباراة الطلائع المقبلة من أجل تصحيح موقفه بجدول ترتيب الدوري الممتاز والخروج من النفق المظلم الذى يعيشه بجدول ترتيب المسابقة.



ويعيش الإسماعيلى واحدا من أسوأ مواسمه على الإطلاق فى ظل تراجع نتائجه بشكل ملحوظ وتلقى العديد من النتائج السلبية، مما أدى إلى وقوعه فى المركز الـ 16 برصيد 9 نقاط فقط لا غير من 13 مباراة خاضها حتى الآن بمسابقة الدوري الممتاز.