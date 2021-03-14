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تعليم

وسط إجراءات احترازية.. انتظام الدراسة مع أول أيام الفصل الدراسي الثاني بقنا

الأحد 14/مارس/2021 - 01:50 م
عودة الدراسة
عودة الدراسة
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يوسف رجب

تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، انتظام الدراسة بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات بمناسبة بدء الفصل الدراسى الثانى، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وانتظام سير العمل بالمدرسة.


رافقه خلال الجولة الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، و ناجى صلاح الدين، مدير مديرية التنظيم والإدارة وعدد من القيادات التنفيذية.


أعرب محافظ قنا، عن سعادته إزاء مستوى الطلاب، ومثنيًا على ما رآه من التزام بالإجراءات الإحترازية داخل المدرسة.


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و أشار محافظ قنا، إلى أن الدولة لا تألوا جهدًا في الارتقاء بمنظومة التعليم مع الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين، كما حث الطلاب على بذل مزيد من الجهد والمثابرة في تحصيل العلوم حتى يكونوا نماذج ناجحة ومشرفة قادرة على العطاء والبناء.


من جانبه أوضح الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن استخدام التابلت سوف يتيح الفرصة الكاملة والمتساوية لكل الطلاب للحصول على المحتوى الرقمي وتوفير المناهج وسبل الشرح المتعددة، كما سيتيح للطالب مصادر معرفية عدة من خلال نظام إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري والذى يعتمد على التعلم بالفهم والإدراك و ليس الحفظ والتلقين.

وسط إجراءات احترازية.. انتظام الدراسة مع أول أيام الفصل الدراسي الثاني بقنا
وسط إجراءات احترازية.. انتظام الدراسة مع أول أيام الفصل الدراسي الثاني بقنا
وسط إجراءات احترازية.. انتظام الدراسة مع أول أيام الفصل الدراسي الثاني بقنا
وسط إجراءات احترازية.. انتظام الدراسة مع أول أيام الفصل الدراسي الثاني بقنا
وسط إجراءات احترازية.. انتظام الدراسة مع أول أيام الفصل الدراسي الثاني بقنا
وسط إجراءات احترازية.. انتظام الدراسة مع أول أيام الفصل الدراسي الثاني بقنا
وسط إجراءات احترازية.. انتظام الدراسة مع أول أيام الفصل الدراسي الثاني بقنا
وسط إجراءات احترازية.. انتظام الدراسة مع أول أيام الفصل الدراسي الثاني بقنا
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