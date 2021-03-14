ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 150 طربة حشيش بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .





تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، ومديرية أمن الأسكندرية نشاط (ثلاثة أشخاص) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى .





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارتين بدائرة القسم وبحوزتهم (150 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – 3 هاتف محمول)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات .





تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,050,000) مليون وخمسين ألف جنيه تقريبًا.



