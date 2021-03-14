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برلمان

علاء عابد: نرفض محاولات التدخل في الشأن المصري ونواجه حروب الجيل الرابع

الأحد 14/مارس/2021 - 12:07 م
النائب علاء عابد
النائب علاء عابد الأول لرئيس البرلمان العربي
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح
انتقد النائب علاء عابد الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي ما صدر عن بعض الدول بمجلس حقوق الإنسان الدولي.

وقال خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان " أمس بدأت حروب الجيل الرابع و تعودنا على هذه الحروب" ، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تنظم فيه مصر مؤتمر يضم 200 دولة  عن حوار الأديان والتسامح  يصدر بيان من عدة دول مشاركة في الأمم المتحدة ينتقد مصر.

وأوضح أن البيان لم ينظر لما تقوم به مصر من مكافحة الإرهاب بالنيابة عن العالم و يغض الطرف عن بعض الخروقات في ملف حقوق الانسان  في دول أخري.

وقال عابد : " لا بد أن نشرح الإنجازات للشارع و العالم و نشرح أن البيان لا يعتمد على مصادر رسمية وخلا من المصداقية و يستهدف التدخل في الشأن المصري و المزادة على الدولة المصرية".
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