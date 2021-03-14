المصري للغرف السياحية يكشف عن مفاجآت جديدة بالقطاع

أكد أحمد الوصيف، رئيس إتحاد الغرف السياحية، أن حركة التنمية الشاملة غير المسبوقة التى تشهدها مصر حاليا، فى مختلف المجالات تقدم خدمة كبيرة لصناعة السياحة، وتساهم في الإسراع بتطور ونمو حركة السياحة وتحسين الصورة الذهنية عن مصر بالخارج بما يصب في صالح جهود الترويج والتنشيط السياحي.









وقال إن اتحاد الغرف يسعى لتحقيق أقصى استفادة للقطاع السياحى، من جميع عناصر التنمية الشاملة بمصر، وذلك بدعم كبير ومساندة لهذا الجهد من الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، وبالتنسيق مع الغرف السياحية وجمعيات الاستثمار وأيضا لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب.









وأشاد باللقاء الذى تم فى وزارة السياحة والآثار، مع كل من الدكتور خالد العنانى والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وبحضور رئيس الإتحاد، ونورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ورئيسى لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات وجمعية مستثمرى جنوب سيناء، وعدد من المستثمرين السياحيين وقيادات الوزارتين.









وأكد أحمد الوصيف أن أهمية الاجتماع ترجع لأسباب عديدة منها أن وزارة النقل تعد من أكثر الوزارات التصاقا بصناعة السياحة وارتباط جميع قطاعاتها بالتنمية السياحية، ويمتد التعاون بينهما في مجالات عدة، بجانب ضلوع وزارة النقل بجزء كبير من عملية التنمية الشاملة بمصر، مشيرا إلى أن التطوير الذى يتم بجميع قطاعات وزارة النقل ينعكس بالتأكيد على صناعة السياحة، لذا جاءت أهمية دعوة وزير السياحة للاجتماع سعيا لتحقيق أقصى استفادة لاقتصادنا القومى من تحديث قطاع النقل.









وأوضح أن الاجتماع حمل رسائل إيجابية مهمة لقطاع السياحة والمستثمرين السياحيين، منها عربات النوم الجديدة والتى يصل عددها إلى 200 عربة والتى تعاقدت عليها وزارة النقل مع الهيئة العربية للتصنيع، بجانب عدد من القطارات الفاخرة والعربات المكيفة التي سيتم استيرادها، مما يمثل إضافة كبيرة تخدم مجال السياحة.









وأضاف أن القطار الكهربائى السريع سوف يربط العديد من المناطق السياحية بأحدث وأسرع القطارات فى العالم، مما يساهم فى تقديم منتج سياحي جديد يتضمن زيارة ربوع مصر فى برنامج واحد يمتد من الصعيد إلى الساحل الشمالي ومطروح مرورا بالمناطق السياحية فى البحر الأحمر والقاهرة الكبرى بما يساهم في زيادة التدفق السياحي بكل تلك المناطق.









وكشف عن أن التطوير بمترو الأنفاق يزيد الإقبال على القاهرة التاريحية ومتاحف المدن الجديدة من السياحة الأجنبية والداخلية وسهولة الوصول لتلك الأماكن.









ومن الأخبار السارة أيضا التى كشفها اللقاء للقطاع السياحي، قال الوصيف إنه تم الاطلاع على الخطة القومية المهمة لتطوير شبكة الطرق بربوع مصر بما يسهل انتقال الأفواج السياحية ومن خلال طرق بمواصفات عالمية، خاصة الطرق المؤدية للاماكن الأثرية بالصعيد لخدمة السياحة الثقافية.









وأعلن الوصيف أن الاجتماع ناقش عددا من الملفات المهمة بين قطاعى النقل والسياحة بما يصب في النهاية فى خدمة صالح الاقتصاد القومى، مشيرا إلى أن تلك الملفات تضمنت بحث التسهيلات المختلفة فى الموانئ البحرية وخطة تطويرها بما يخدم سياحة السفن واليخوت ومناقشة القضية المهمة بإعادة تشغيل الرحلات النيلية الطويلة بين القاهرة وأسوان وتطوير المراسى النيلية بالمحافظات التى تمر بها تلك الرحلات، ومناقشة كيفية الاستفادة من مركز القيادة الآمنة التابع لاتحاد الغرف السياحية، مؤكدا استعداد الاتحاد لتقديم جميع التسهيلات لقطاع النقل للاستفادة من هذا المركز.







