مدير تعليم القاهرة: جميع المدارس ملتزمة بإجراءات مكافحة كورونا

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن غرفة عمليات المديرية حريصة منذ صباح اليوم على تكثيف المتابعات والاطمئنان علي سير اليوم الدراسي والالتزام بالتباعد، إلى جانب الحرص الشديد على متابعة دخول الطلبة المدرسة والانصراف منها بدون أي تزاحم.









وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على إلتزام جميع طلاب ومعلمي مدارس محافظة القاهرة بارتداء الكمامات، واستخدام معقمات اليد

ومطهرات الأرض، في إطار الحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا في المدارس.



