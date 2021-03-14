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محافظات

على مساحة 10227 مترا.. إزالة 26 حالة تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة

الأحد 14/مارس/2021 - 01:51 م
إزالة 26 حالة تعد
إزالة 26 حالة تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة
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أسماء الجنبيهى

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.


في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز( بدر -  دمنهور - الدلنجات - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى )، اليوم الأحد، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

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وأسفرت الحملات عن إزالة 26 حالة تعد على مساحة 10227 م2 عبارة عن الآتي :


- إزالة 7 مخالفات مباني بالطوب الأبيض الحجري بمساحة 6500 م٢ بنطاق الوحدة المحلية لقرية أبو بكر الصديق بمركز بدر عبارة عن 6 عنابر دواجن و سور ، كما تم إزالة مباني مخالفة بدون ترخيص بمساحة 150 م٢  بقرية عين جالوت بوحدة النجاح .

- إزالة 10 حالات تعدي على الأراضى الزراعية  بمساحة 1520 م٢ بنطاق قري الابعادية و سنهور و شرنوب بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وإيقاف أعمال وردم حفر

- إزالة حالة  تعدي بالمهد علي الأراضي الزراعية بمساحة 715 م بقرية طيبة بالدلنجات عبارة عن مباني مقسمة  من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

- إزالة حالة تعدي على الرقعة الزراعية بمساحة 700 م٢ بقرية دفشو بكفر الدوار عبارة عن تشوينات زلط ورمل

- كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة كفر الدوار البلد، والتحفظ على "الخلاطة وسيارة المياه" المستخدمين في الأعمال.

- إزالة 4 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 392 م بقري جواد حسني و بلقطر بأبو حمص عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وسملات طولية وقواعد خرسانية.

- إزالة شدة خشبية بقرية أبوالشقاف بحوش عيسى بمساحة 250 م .

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