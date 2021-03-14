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رياضة

سفير مصر بالكونغو يزور بعثة الأهلي

الأحد 14/مارس/2021 - 01:40 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو علم

حرص حمدي شعبان، سفير مصر بالكونغو علي مؤازرة  بعثة الأهلي، كما يبذل مجهودًا كبيرًا لتذليل أي عقبة تواجهها منذ وصولها إلى كينشاسا مساء أمس لخوض مباراة فيتا كلوب في دوري الأبطال.


وحرص السفير على التواجد في مطار ندجيلي لاستقبال البعثة التي ترأسها العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي.

وحرص السفير على مرافقة البعثة من المطار حتى وصولها إلى مقر الإقامة؛ بهدف تذليل أي عقبة تواجهها.

ورحّب السفير المصري في الكونغو بنائب رئيس الأهلي ورئيس بعثة الفريق، وعقد معه جلسة مطولة في مطار ندجيلي وأخرى في فندق الإقامة.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي عصر بعد غد الثلاثاء في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
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